متحدث الزمالك: فرجاني ساسي مستمر مع النادي بنسبة 99% (فيديو)

شدد عمرو الدردير، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على اقتراب التونسي فرجاني ساسي من تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض بنسبة كبيرة.

وينتهي عقد ساسي بنهاية الموسم الحالي، لكن النجم التونسي لم يتوصل لأي اتفاق مع الإدارة السابقة بشأن تجديد عقده، مطالباً بالحصول على مستحقاته السابقة أولاً.

وقال الدردير في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد: ”الإدارة الجديدة ستنتشل النادي وتصل به لمرحلة جيدة، واللجنة الجديدة لا تفكر في تقليد الأهلي ولكن تفكر في الأنسب والذي يضيف للنادي“.

وأضاف: ”ملف فرجاني بنسبة 99% سيتم حله، وأطمئن الجمهور بنسبة 99% فرجاني باق في النادي، وسيتم حل مشكلته المالية وسيتم التجديد له، بشرط واحد فقط ألا يكون وقع لناد آخر، والكرة في ملعب ساسي، وحتى لو وقع لناد آخر ولديه رغبة في الاستمرار فسيتم حل الأزمة“.

وخاض فرجاني ساسي 23 مباراة هذا الموسم مع الزمالك ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 أخرى.

وانتقل ساسي إلى الزمالك في صيف 2018 قادما من النصر السعودي.

وكان حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أكد أن هدف اللجنة هو الحفاظ على الفرق الرياضية والتجديد للتونسي فرجاني ساسي.

وأضاف: ”لم يحسم بشكل نهائي من سيتولى ملف لجنة الكرة، وسمعت العديد من الآراء، وأعتقد أن أحمد حسام (ميدو)، نجم النادي السابق، الأقرب لتولي هذا الملف، وميدو شخص مشرف للزمالك ولديه أفكار ممتازة، وأيضا كابتن فاروق جعفر من أساطير النادي ولديه أفكار جيدة، واللجنة ستجلس مع الثنائي لأن ملف الكرة يدرس بشكل جيد جدا“.

وأوضح: ”الموقف المالي لنادي الزمالك صعب جدا، اللاعبون رجال لأن عليهم حجوزات وديونا ولم يتقاضوا مليمًا منذ 4 أشهر، وبالطبع هم رجال رغم الظروف الصعبة التي يتعرضون لها“.