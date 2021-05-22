رئيس لجنة الزمالك الجديد: أي لاعب لم يوقع لأي نادٍ آخر سيستمر في صفوف النادي

وجه حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رسالة طمأنة للجماهير بأن اللجنة الجديدة ستبدأ العمل في كل الملفات فور استلامها النادي، مشيرا إلى أن هناك أولويات سيتم العمل عليها بالفترة المقبلة.

وقال لبيب، في تصريحاته عقب توليه المهمة، نقلها الموقع الرسمي للزمالك، إن اللجنة تضع 3 أولويات لها، وهي العمل على استقرار جميع الفرق الرياضية بالنادي، خاصة فريق الكرة، وكذلك ملف التمويل للنادي، والاستمرارية على حل الأزمة المالية بالنادي.

وأضاف: ”لسنا طرفا في أي أزمة مع أي طرف، ومهمتنا في غاية الصعوبة، ولكننا نسعى للعمل والنجاح في تنفيذها، ونسعى لاستغلال علاقتنا الطيبة بالجميع في حل كافة الملفات بالنادي“.

وتابع: ”نتمسك بالحفاظ على حقوق النادي في كل المجالات، والزمالك قلعة كبيرة ولن نقبل بأي ظلم للنادي“.

وأشار لبيب إلى أن اللجنة درست كافة الملفات الخاصة بالنادي، وسيتم خلال أول 15 يوما في عمر اللجنة حل جزء كبير من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

تعيين لجنة جديدة لإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب https://t.co/gNbwsZHaqV pic.twitter.com/xeyi1gpoON — إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2021

وشدد لبيب على أنه سيتم تخصيص متحدث رسمي لإدارة النادي ومتحدث لفريق الكرة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ملف تجديد عقود اللاعبين في كل الفرق سيتم العمل عليه، وأن أي لاعب من القوام الرئيسي ولم يوقع لأي نادٍ آخر سيستمر في صفوف الزمالك بالفترة القادمة.

وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن في مؤتمر صحفي تشكيل لجنة جديدة لإدارة النادي بالفترة المقبلة برئاسة حسين لبيب، ومحمد الأتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه وحسين السيد أعضاء، بالإضافة إلى الدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا، والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.

وتدير لجان مؤقتة نادي الزمالك منذ أواخر العام الماضي بعد إيقاف واستبعاد وزارة الشباب والرياضة مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور؛ بداعي وجود مخالفات مالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.