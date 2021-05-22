تعيين لجنة جديدة لإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب

اعتمد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تشكيل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لحين الدعوة لعقد الجمعية العمومية وإقامة الانتخابات.

وستخلف الإدارة الجديدة، اللجنة الثلاثية التي تشكلت عقب تجميد المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور؛ بسبب مخالفات مالية.

وتضم اللجنة الجديدة كلا من: حسين لبيب رئيسا، محمد الإتربي نائبا، حسين السمري مديرا تنفيذيا، طارق جبريل مديرا ماليا، عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي، والأعضاء هاني بيرزي وحسام المندوه الحسيني وعمرو أدهم وحسين السيد.

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وتستمر اللجنة حتى فتح باب الترشح في منتصف سبتمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات في منتصف أكتوبر.

وحسين لبيب أحد أبناء نادي الزمالك، وأحد نجوم فريق كرة اليد السابقين. وعمل مديرا تنفيذيا لكأس العالم لكرة اليد، والتي أقيمت بمصر في يناير الماضي.