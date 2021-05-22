رياضة

تعيين لجنة جديدة لإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 14:38 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 15:30 GMT

تعيين لجنة جديدة لإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب

اعتمد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تشكيل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لحين الدعوة لعقد الجمعية العمومية وإقامة الانتخابات.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اعتمد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تشكيل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لحين الدعوة لعقد الجمعية العمومية وإقامة الانتخابات.

وستخلف الإدارة الجديدة، اللجنة الثلاثية التي تشكلت عقب تجميد المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور؛ بسبب مخالفات مالية.

وتضم اللجنة الجديدة كلا من: حسين لبيب رئيسا، محمد الإتربي نائبا، حسين السمري مديرا تنفيذيا، طارق جبريل مديرا ماليا، عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي، والأعضاء هاني بيرزي وحسام المندوه الحسيني وعمرو أدهم وحسين السيد.

وتستمر اللجنة حتى فتح باب الترشح في منتصف سبتمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات في منتصف أكتوبر.

وحسين لبيب أحد أبناء نادي الزمالك، وأحد نجوم فريق كرة اليد السابقين. وعمل مديرا تنفيذيا لكأس العالم لكرة اليد، والتي أقيمت بمصر في يناير الماضي.

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