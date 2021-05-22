رياضة

الأهلي: مشاركة سيف فاروق جعفر مع الزمالك ضد طلائع الجيش "باطلة"
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 11:11 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 12:30 GMT

الأهلي: مشاركة سيف فاروق جعفر مع الزمالك ضد طلائع الجيش "باطلة"

أشار الأهلي إلى أنه يتمسك بحقوقه المشروعة في المسابقة

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المصدر: كريم محمد ـ إرم نيوز

طالب النادي الأهلي في خطاب رسمي، اليوم السبت، ببطلان مشاركة سيف جعفر لاعب الزمالك الصاعد في لقاء طلائع الجيش بالدوري المصري لإيقافه من جانب اتحاد الكرة.
وأرسل الأهلي خطابا للاتحاد المصري طالب خلاله بتنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للمسابقات المختلفة، وكذا القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف.

وأكد الأهلي تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك ”أحمد عيد – سيف فاروق – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد“ بفريق الشباب تحت مواليد 1999 لمدة 8 مباريات، وغرامة 100 ألف جنيه؛ جراء قيامهم ببعض التجاوزات الأخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الجمهورية تحت 21 عامًا والتي أقيمت يوم 11 أبريل الماضي.
وطالب الأهلي بعدم السماح بمشاركة هؤلاء اللاعبين في المباريات لحين تطبيق عقوبة الإيقاف بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك يوم 26 مايو الجاري موعدًا لإقامتها بملعب السكة الحديد.

وأكد الأهلي في خطابه أن مشاركة اللاعب سيف فاروق في مباراة ناديه مع طلائع الجيش في الدوري أمس الأول مخالفة للوائح والقوانين مستندا في مذكرته التي أرسلها لاتحاد الكرة إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها البند الثاني من المادة الخامسة في لائحة المسابقات – الإنذارات والإيقافات – ونصه: ”اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها يطبق عليه الإيقاف في نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللعب في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية – بطولات الجمهورية أو دوري القطاعات – إلا بعد إيقافه، فإذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب، فإنه يستكمل إيقافه في المسابقة المصعد إليها“.
وأشار الأهلي إلى أنه يتمسك بحقوقه المشروعة في المسابقة التي يشارك فيها بتطبيق اللوائح والقوانين، وأنه لن يفرط في هذه الحقوق تحت أي ظروف وفق الأطر القانونية واللائحية.

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