التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

يدخل الأهلي المصري اختباراً قوياً في ضيافة منافسه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، في جولة الإياب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام 3 مواجهات أخرى في نفس المرحلة، فالترجي التونسي يستضيف منافسه شباب بلوزداد الجزائري، ويخوض الوداد المغربي مواجهة قوية ضد مولودية الجزائر، كما يستضيف سيمبا التنزاني منافسه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

عبدالناصر زيدان يعتذر لمرتضى منصور ويطلب التصالح معه (فيديو) https://t.co/mViLJfITVQ pic.twitter.com/iRN0zsBEL5 — إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2021

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة صن داونز ضد الأهلي، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تقام مباراة صن داونز ضد الأهلي على ملعب (لوكاس موريبي) في الساعة الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة بصافرة الحكم جان سيكازوي.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 4“ بصوت المعلق عصام الشوالي.

مشوار الأهلي وصن داونز

تأهل الأهلي حامل اللقب إلى هذه المرحلة بعد أن تخطى عقبة سونيديب بطل النيجر بالفوز بنتيجة 1-0 في عقر داره و4-0 في القاهرة.

واحتل الأهلي وصافة ترتيب المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني بعد الخسارة أمام سيمبا في تنزانيا بنتيجة 1-0 والفوز بنفس النتيجة بالقاهرة والفوز على المريخ السوداني بالقاهرة بنتيجة 3-0 والتعادل في السودان بنتيجة 2-2 والفوز على فيتا كلوب في الكونغو بنتيجة 3-0 والتعادل بالقاهرة بنتيجة 2-2.

وصعد صن داونز بعد الفوز في دور الـ32 على جوانينج جالاكسي البوتسواني بنتيجة 2-0 في بوتسوانا و3-1 في جنوب أفريقيا.

وتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الثانية بعدما فاز على الهلال السوداني بجنوب أفريقيا بنتيجة 2-0 وتعادلا في السودان دون أهداف وتغلب على شباب بلوزداد الجزائري في تنزانيا بنتيجة 5-1 وخسر بجنوب أفريقيا بنتيجة 2-0 وفاز على مازيمبي بالكونغو بنتيجة 2-1 وتغلب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-0.

وفاز الأهلي في جولة الذهاب على حساب صن داونز على ملعب الأهلي بمدينة السلام بالقاهرة بثنائية دون رد سجلها طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

الزمالك يزاحم الرجاء والجيش الملكي على آدم النفاتي مهاجم مولودية وجدة https://t.co/wgLkNPT5p9 pic.twitter.com/9BqmEw88BN — إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2021

فرص التأهل.. وتاريخ المواجهات

يتفوق الأهلي في تاريخ اللقاءات ضد صن داونز بالفوز في 5 مواجهات وتعادلا 3 مرات وفاز صن داونز مرة وحيدة.

وتقابل الفريقان في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001 وتوج الأهلي باللقب بعد أن تعادل الفريقان بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1 وفاز الأهلي بثلاثية دون رد.

وأقصى الأهلي صن داونز من ثمن دوري الأبطال عام 2007 بعد التعادل في جنوب أفريقيا بنتيجة 2-2 والفوز في مصر بثنائية دون رد.

وودع الأهلي أمام صن داونز من ربع نهائي دوري الأبطال عام 2019 بعدما خسر الأهلي بخماسية نظيفة في جنوب أفريقيا ثم الفوز بهدف نظيف في ملعب برج العرب.

وتأهل الأهلي على حساب صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال بالنسخة الماضية وفاز الأهلي بثنائية دون رد وتعادلا في جنوب أفريقيا بهدف لكل منهما.

ويحتاج صن داونز للفوز بفارق 3 أهداف لإقصاء الأهلي بعد الخسارة في لقاء الذهاب بنتيجة 2-0 كما أن الفوز بنتيجة 2-0 سيقود اللقاء للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة وفي حالة استمرار التعادل يلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

ويبقى الأهلي بحاجة فقط لتجنب هذه السيناريوهات فالخسارة بفارق هدفين مع تسجيل الأهلي هدفا ستقود الفريق الأحمر للتأهل بجانب الفوز أو التعادل.

الأهلي.. وأفكار موسيماني

يسعى الأهلي لمواصلة مشواره نحو تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ورغم فوز الفريق الأحمر بثنائية دون رد في لقاء الذهاب إلا أن المخاوف لدى الأهلي تبدو قائمة في ظل قوة صن داونز خاصة على الصعيد الهجومي.

وحرص الأهلي على الذهاب مبكراً إلى جنوب أفريقيا لخوض معسكر تدريبي لمدة 4 أيام قبل المباراة والتأقلم على الأجواء هناك كما أن المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تحدث بواقعية في المؤتمر الصحفي عن اللقاء مؤكداً أن فريقه سيلعب لتحقيق نتيجة إيجابية وضمان التأهل لنصف النهائي.

وقال موسيماني إن فريقه جاهز تماماً لخوض مباراة الإياب أمام صن داونز الذي يعلم قدراته جيداً فهو مدرب سابق للفريق الجنوب أفريقي لمدة 8 أعوام.

ويغيب عن الأهلي نجمه التونسي علي معلول وحمدي فتحي ومروان محسن للإصابة، وتبدو أفكار المدرب موسيماني قائمة على غلق المساحات في وجه لاعبي صن داونز وعدم منح الفرصة للفريق الجنوب أفريقي.

وقد يلجأ موسيماني لتغيير طريقة اللعب إلى 4-3-3 لغلق المساحات وتضييق الخناق في وسط الملعب أو 4-4-2 لإيقاف خطورة الأطراف.. وتبدو التشكيلة الأقرب للأهلي بوجود حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي خط الدفاع ياسر إبراهيم والمغربي بدر بانون ويميناً محمد هاني ويساراً أيمن ِأشرف.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره المالي أليو ديانج مع صانع الألعاب محمد مجدي أفشة وثلاثي الهجوم محمد شريف وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر مع احتمالية مشاركة النيجيري جونيور أجاي على حساب الشحات أو طاهر.

وربما يلجأ موسيماني إلى الدفع بلاعب الوسط أكرم توفيق على حساب أحد الجناحين كما أن موسيماني سيحاول ملء الثلث الأخير من الملعب بعدة لاعبين مميزين بجانب الاعتماد على الكرات المرتدة.

صن داونز.. والبحث عن ريمونتادا

يبحث صن داونز عن ريمونتادا على حساب الأهلي من أجل استكمال المشوار نحو النجمة الثانية بعدما حصد الفريق الجنوب أفريقي اللقب مرة وحيدة عام 2016.

وأكد المدرب مانكوبا مانكيثي المدير الفني لفريق صن داونز في المؤتمر الصحفي أن فريقه أصبح جاهزاً لخوض لقاء الإياب وسيعود إليه اللاعب تيمبا زواني بعد تعافيه من الإصابة متمسكاً بآمال التأهل إلى نصف النهائي رغم الخسارة في لقاء الذهاب.

ويعول صن داونز على تشكيلته التي تضم الحارس دينيس أونيانجو وأمامه رباعي خط الدفاع ريكاردو ناسيمينتو وموسى ليبوسا ويميناً تابيلو مورينا ويساراً أوبري موديبا.

ويقود خط الوسط ريفالدو كويتيزي وبجواره ليبوهانج مابوي وسيفليلي موكليسي مع ثلاثي الهجوم جاستون سيرينو وتيمبا زواني وبيتر شالوليلي.

وقال ماهر همام، مدرب الأهلي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن المواجهة لن تكون سهلة بين الأهلي وصن داونز رغم الفوز في لقاء الذهاب بثنائية دون رد.

وأضاف: ”الأهلي يجب أن يلعب بطريقته المعتادة خاصة أن صن داونز سيكون تحت ضغط رهيب للمطالبة بالفوز بفارق 3 أهداف ويجب فقط الحذر من أول ربع ساعة سيلعب بها صن داونز بضغط هجومي مكثف“.

وأشار إلى أن أخطر أوراق صن داونز سيرينو وأيضاً زواني العائد من الإصابة كما أن سرعات الأطراف هي نقطة قوة الفريق الجنوب أفريقي.