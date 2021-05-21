صحيفة "takvim" التركية: مارسيليا يستعد لتقديم عرض بـ20 مليون يورو لضم مصطفى محمد‎

يستعد نادي مارسيليا الفرنسي لتقديم عرض بـ20 مليون يورو، لضم المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب غلطة سراي التركي والمعار من فريق الزمالك.

ونشرت صحيفة ”takvim“ التركية تقريرًا قالت فيه إن نادي مارسيليا لديه رغبة قوية بشراء مصطفى محمد لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، سواء قام غلطة سراي بتفعيل بند الشراء النهائي من الزمالك أو لا.

وكان نادي الزمالك قرر إعارة مصطفى محمد إلى غلطة سراي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف، مقابل 2 مليون دولار، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار قبل 31 ديسمبر 2021.

وغلطة سراي له الحق الحصري لتسجيل اللاعب صاحب الـ23 عامًا بصفة دائمة خلال مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر 2021 لتفعيل الانتقال الدائم مقابل سداد مبلغ 4 ملايين دولار لصالح الزمالك في أول يوليو 2022.

هدفي مصطفى محمد مع جالاتا ساراي منذ قليل. ٦ مباريات ٦ أهداف 🙃 pic.twitter.com/dbi5gwDLm3 — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) February 27, 2021

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن نادي مارسيليا الفرنسي سيقوم بتقديم عرض بـ20 مليون يورو سواء لغلة سراي حال تفعيل بند الشراء أو للزمالك، كونه يريد الحصول على خدمات اللاعب لتدعيم خط هجومه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مصطفى جنكيز رئيس نادي غلطة سراي يريد الحصول على خدمات مصطفى محمد بشكل نهائي.

ولعب مصطفى محمد مع غلطة سراي حتى الآن 17 مباراة بجميع المسابقات المحلية استطاع من خلالها أن يسجل 9 أهداف في الدوري والكأس.