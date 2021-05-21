عبدالناصر زيدان يعتذر لمرتضى منصور ويطلب التصالح معه (فيديو)

فجر الإعلامي المصري عبدالناصر زيدان، مفاجأة من العيار الثقيل بالاعتذار لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وطلب التصالح معه بعد خلافات استمرت لـ4 سنوات بينهما، امتدت لساحات المحاكم المصرية.

وقال زيدان في بث مباشر إنه يعتذر لمرتضى منصور عن أي إساءة شخصية وجهها له أو لأسرته خلال الفترة الأخيرة، ودعاه لحوار يجمعهما معا وصفه بـ“حوار القرن“.

وكان زيدان بين أشخاص كثر دخلوا في خلافات مع مرتضى منصور، الذي تم تجميد مجلس إدارته واستبعاده من رئاسة نادي الزمالك، وإحالته للنيابة العامة.

وشدد زيدان على أنه لا ينتظر اعتذارا من مرتضى منصور، داعيا إياه لإنهاء صفحة الخلاف بينهما التي امتدت لسنوات، كما أعرب عن ثقته في قبول مرتضى منصور تلك المبادرة.

وكشف زيدان أنه خاض معارك عديدة مع مرتضى منصور نيابة عن أشخاص ـ لم يسمهم ـ وأشار إلى أنه سيكشف تلك الأسماء قريبا بعدما تغيرت معاملتهم معه بعد إقصاء مرتضى منصور من الوسط الرياضي، وتورط زيدان في قضايا عديدة مع رئيس الزمالك السابق.

ولم يكشف زيدان أسباب إقباله المفاجئ على التصالح مع منصور، مكتفيا بالتأكيد على أنه استشار عائلته في الأمر قبل طرح مبادرة التصالح مع رئيس الزمالك السابق عبر وسائل الإعلام، وهو ما لاقى ترحيبا من عائلته بحسب قوله.

وظهر مرتضى منصور مؤخرا في بث مباشر وجه خلاله تهديدات لوزير الرياضة المصري أشرف صبحي إذا لم يعد مجلس إدارته لنادي الزمالك مجددا بتصعيد ملف تجميده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ما يهدد بتجميد الكرة المصرية بسبب التدخل الحكومي على حد زعمه.

كان وزير الرياضة المصري أشرف صبحي قد جمد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وأحاله للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية وإدارية بحسب بيان من الوزارة قبل 6 أشهر.

وقال مرتضى منصور إنه سيخوض انتخابات نادي الزمالك مجددا.