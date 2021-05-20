فرد بالجهاز الإداري للاتحاد يقذف الحكم إبراهيم نورالدين بزجاجة مياه خلال مباراة المصري (فيديو)

شهدت مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي في الدوري المصري واقعة غريبة، بعدما قام أحد أفراد الجهاز الإداري بالاعتداء على الحكم إبراهيم نورالدين.

والتقطت كاميرا المباراة أحد أفراد الجهاز الإداري لنادي الاتحاد السكندري وهو يقتحم الملعب ويقذف الحكم إبراهيم نور الدين بزجاجة مياه.

وقام الحكم بإشهار الكارت الأحمر في وجه الإداري.

أحد أفراد الجهاز الإداري لنادي الاتحاد السكندري اقتحم الملعب وقذف الحكم ابراهيم نور الدين بزجاجة مياة pic.twitter.com/b3MNlaookd — إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2021

وخطف المصري الفوز 1-صفر من ضيفه الاتحاد السكندري في الجولة الـ23 من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

ويدين المصري بالفوز إلى حسن علي الذي أحرز هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة قبل الأخيرة.

ورفع المصري رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 31 نقطة في المركز الثامن.