رياضة

فرد بالجهاز الإداري للاتحاد يقذف الحكم إبراهيم نورالدين بزجاجة مياه خلال مباراة المصري (فيديو)
تاريخ النشر: 20 مايو 2021 21:45 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2021 22:45 GMT

فرد بالجهاز الإداري للاتحاد يقذف الحكم إبراهيم نورالدين بزجاجة مياه خلال مباراة المصري (فيديو)

شهدت مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي في الدوري المصري واقعة غريبة، بعدما قام أحد أفراد الجهاز الإداري بالاعتداء على الحكم إبراهيم نورالدين. والتقطت

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

شهدت مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي في الدوري المصري واقعة غريبة، بعدما قام أحد أفراد الجهاز الإداري بالاعتداء على الحكم إبراهيم نورالدين.

والتقطت كاميرا المباراة أحد أفراد الجهاز الإداري لنادي الاتحاد السكندري وهو يقتحم الملعب ويقذف الحكم إبراهيم نور الدين بزجاجة مياه.

وقام الحكم بإشهار الكارت الأحمر في وجه الإداري.

وخطف المصري الفوز 1-صفر من ضيفه الاتحاد السكندري في الجولة الـ23 من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

ويدين المصري بالفوز إلى حسن علي الذي أحرز هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة قبل الأخيرة.

ورفع المصري رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 31 نقطة في المركز الثامن.

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