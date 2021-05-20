ما قانونية مشاركة أسامة فيصل وسيف فاروق جعفر في مباراة الزمالك وطلائع الجيش؟ ‎

أكد مصدر داخل الجهاز الإداري لنادي الزمالك أن مشاركة أسامة فيصل وسيف فاروق جعفر مع الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري، قانونية وسليمة.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش 2/1، ونجح أسامة فيصل في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 92.

#الزمالك يخطف فوزًا قاتلا من طلائع الجيش في الدقائق الأخيرة .. الزمالك فاز 2/1 ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في صدارة جدول ترتيب #الدوري_المصري pic.twitter.com/4SrNiiBhdN — إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2021

وأكد المصدر، في تصريحاته لـ“إرم نيوز“، أن إيقاف الثنائي انتهى، حيث دخل فيصل قائمة مباراة الزمالك أمام سموحة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض 2/1.

كما وصل خطاب إلى نادي الزمالك، يفيد برفع الإيقاف عن سيف فاروق جعفر وأحمد عيد، وأن بإمكانهم المشاركة في المباريات ابتداء من اليوم 20 مايو.

ونشرت قناة ”الزمالك“ أيضًا صورة من قرار رفع الإيقاف عن لاعبيها الشباب في ردها على التقارير التي خرجت وتفيد بعدم قانونية مشاركة سيف جعفر.

وشدد على أن مشاركة الثنائي الشاب قانونية، خاصة وأن إيقافهما على خلفية أزمة مباراة قمة الناشئين قد انتهى.

وقاد الشاب أسامة فيصل فريق الزمالك لخطف انتصار قاتل وثمين، بنتيجة 2-1، من أنياب طلائع الجيش، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ23 من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

تقدم عمرو جمال أولًا للجيش في الدقيقة 28 من زمن المباراة، قبل أن يدرك سيف الدين الجزيري التعادل لمصلحة نادي الزمالك في الدقيقة 60.

ونجح أسامة فيصل في خطف الهدف الثاني لمصلحة الزمالك في الدقيقة 92.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد الزمالك إلى 51 نقطة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.

فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر على جدول ترتيب البطولة.