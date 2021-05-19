عضو تنفيذية الزمالك يوضح تفاصيل أزمة مستحقات فرجاني ساسي (فيديو)

كشف إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، تفاصيل أزمة المستحقات المتأخرة للتوسني فرجاني ساسي، لاعب الفريق.

وكانت أنباء ترددت، يوم الثلاثاء، عن إرسال ساسي خطابًا رسميًا للزمالك، يطالب فيه بالحصول على مستحقاته المتأخرة، وتحديد موعد للاجتماع به.

وقال عبدالله، في تصريحات تلفزيونية: ”لم يصلنا أي خطاب من فرجاني ساسي للاستفسار عن مستحقاته، هذا الخبر متداول على السوشيال ميديا ولكن لم يصلنا أي شيء، هو لاعب ملتزم ومخلص، وفي الحقيقة هو بالفعل له مستحقات متأخرة كباقي لاعبي الفريق لكن مجلس الإدارة قرر أن يصدر شيكات اللاعبين ويتسلموا مستحقاتهم، يوم الأربعاء“.

الزمالك يرد لأول مرة على خطاب مستحقات فرجاني ساسي#MBCMASR

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وأضاف: ”نحن في مهمة ومكلفون بها في الزمالك ونعلم أنها مهمة صعبة وما يهمنا هو أن نصل بالنادي لبر الأمان، واستطعنا أن نوفر أكثر من 236 مليون جنيه لصرف المستحقات المتأخرة للفرق الرياضية كلها“.

وخاض فرجاني ساسي 23 مباراة هذا الموسم مع الزمالك ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 أخرى.

وانتقل ساسي إلى الزمالك في صيف 2018 قادما من النصر السعودي.

كما رد عضو اللجنة التنفيذية بشأن ما يتردد عن اقتراب رحيل أعضاء اللجنة عن إدارة النادي، قائلا: ”نحن نواصل عملنا، ومكلفون من وزير الشباب والرياضة، ولا يوجد قرار بتغيير اللجنة، هذه شائعات هدفها هدم استقرار الفريق، أما إذا كان هناك تغيير في اللجنة فأهلًا وسهلًا، سنسلم نادي الزمالك بحال أفضل من الذي استلمناه من الناحية المالية“.

شركة كرة القدم في الزمالك

وعن تجاه نادي الزمالك لإنشاء شركة لكرة القدم، شدد: “ هذا القرار أعلناه رسميا قبل 3 أشهر، ويجب تقييم أصول كرة القدم سواء أكان اللاعبين أم المنشآت قبل الإعلان رسميا عن مجلس الإدارة“.

وأردف: ”وضعنا رأس مال للشركة وعملنا حصصا وتفاوضنا مع مستثمرين من جهات كبرى في البلد وجهة أخرى خارجية ونحن في مرحلة التفاوض النهائي، واتخذنا القرار الرسمي، يوم الثلاثاء، بعد إتمام المفاوضات مع مستثمر خليجي وسيكون الرابع بين المستثمرين وننتظر الرد النهائي منه لإعلان الاسم بشكل رسمي“.

واستطرد: ”ليس مهما أن يرأس شركة كرة القدم نجم كروي، فنحن لا ننشئ شركة لإنتاج أفلام سينمائية، بل هدفنا الربح والمردود من وراء هذه الشركة والاستثمار الكروي المناسب، إحنا ناس بتوع بيزنس وفاهمين كيف يدار“.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الخميس المقبل في الجولة الـ23 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ48 نقطة بفارق 7 نقاط عن ملاحقه الأهلي وللأخير ثلاث مباريات أقل.