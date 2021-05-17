الزمالك يوافق على تأسيس شركة كرة قدم في النادي

وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري، في اجتماعها مساء اليوم، على تأسيس شركة كرة القدم بالنادي ”في الفترة المقبلة“.

وقررت إدارة الزمالك، بحسب بيان رسمي في اجتماعها اليوم برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، وبحضور هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، واللواء سامي صبحي أمين الصندوق، تأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية، وفقا لقانون الرياضة المصري، على أن يتم تحديد رأس مالها المبدئي وتشكيل مجلسها خلال الفترة المقبلة.

عودة ياسين منصور.. هل يمهد الأهلي المصري لميركاتو صيفي من العيار الثقيل؟ https://t.co/dWXRu5ZPgH pic.twitter.com/TjzKBvJGYT — إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2021

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، ”تسعى إدارة النادي للتحرك في كافة الملفات بالنادي، خاصة في قطاع كرة القدم“.

إلى ذلك، اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لبناء فرع نادي الزمالك بالسادس من أكتوبر، والاستاد الجديد للنادي هناك.

وكانت اللجنة المكلفة من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية بإدارة نادي الزمالك قد أبرمت بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، قبل أن يتم اعتماده رسميا في اجتماع المجلس اليوم.

وأعلن النادي الأهلي تأسيس شركة كرة قدم يرأسها رجل الأعمال ياسين منصور.