إصابة مصطفى شوبير بفيروس كورونا

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أن المسحة الطبية التي أجراها مصطفى شوبير حارس الفريق جاءت إيجابية.

وشعر شوبير ببعض الأعراض أمس بحسب الموقع الرسمي للأهلي، وأجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية، ليغيب الحارس عن السفر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا.

عودة ياسين منصور.. هل يمهد الأهلي المصري لميركاتو صيفي من العيار الثقيل؟ https://t.co/dWXRu5ZPgH pic.twitter.com/TjzKBvJGYT — إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2021

وتتوجه بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة صن داونز، المقرر لها يوم 22 مايو الجاري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة صن داونز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن شكوى مروان محسن من آلام في الركبة، وراء خروجه من قائمة الفريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.