عودة ياسين منصور.. هل يمهد الأهلي المصري لميركاتو صيفي من العيار الثقيل؟

أعلن النادي الأهلي المصري، مساء الأحد، تعيين رجل الأعمال ياسين منصور رئيسا لشركة كرة القدم، في خطوة فتحت باب التكهنات بين جماهير القلعة الحمراء.

وتصدر اسم ياسين منصور المشهد داخل أروقة القلعة الحمراء وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الأهلي وسط حالة من التفاؤل بعودة منصور مجددا للعمل داخل النادي.

ويعد منصور، واحدا من أثرياء مصر والعرب، بثروة تبلغ 1.1 مليار دولار، وفقا لتقديرات مجلة فوربس الأمريكية.

واحتل منصور المركز الـ 21 ضمن قائمة الأثرياء العرب في 2021، ويصنف عالميا في المركز الـ 2524 مكرر ضمن قائمة أثرياء العالم.

وكان منصور، عضوا سابقا في مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي.

وسيكون منصور على رأس شركة تضم مصطفى مراد فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي سابقا، نائبا، وحسام غالي، لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس النواب الحالي، في منصب عضوية مجلس إدارة الشركة.

وبدأت الأحاديث تتناثر بشأن إمكانية تمويل ياسين منصور لصفقات صيفية ضخمة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، وهو ما تستعرضه ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي:

رسميًا.. ياسين منصور رئيسًا لشركة الأهلي لكرة القدم ومصطفى مراد فهمي نائبًا له https://t.co/1zskF377YX pic.twitter.com/Ye2QWaYvgi — إرم سبورت (@EremSports) May 16, 2021

ياسين منصور.. ودعم سابق للأهلي

لا يخفى على أحد التاريخ السابق لرجل الأعمال ياسين منصور في دعم فريق الكرة بالنادي الأهلي مع بداية الألفية الثالثة.

ونجح منصور في تمويل العديد من الصفقات للنادي الأهلي بداية من استقدام الثنائي الأنغولي جيلبرتو وإفيلينو في عام 2002 من بيترو أتلتيكو، مرورا بتمويل بعض صفقات الميركاتو الصيفي الأنجح للفريق الأحمر في عام 2004 والذي شهد انضمام محمد أبوتريكة ومحمد بركات وعماد النحاس وإسلام الشاطر والعديد من الصفقات السوبر، بجانب تمويل راتب البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الفريق آنذاك.

ويبقى الدعم السابق لياسين منصور بمنزلة عامل مهم استند إليه الأهلي في إسناد مهمة رئاسة شركة كرة القدم إليه كداعم مالي قوي للفريق الأحمر ورفع ميزانية اللعبة الشعبية الأولى داخل القلعة الحمراء للسيطرة على الألقاب القارية.

وقال سمير كمونة، مدافع الأهلي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إنه من المهم في ظل الظروف الحالية التي تمر بها كرة القدم في العالم كله وتحديدا في الدوري المصري أن يملك الأهلي قوة مالية كبيرة تجاري باقي منافسيه.

وأوضح أن كرة القدم في مصر وأفريقيا تتطور، فعلى سبيل المثال الدوري المصري يشهد بالفعل ظهور قوى مالية بداية من بيراميدز ثم سيراميكا كليوباترا وربما تظهر قوى أخرى بالاتجاه ذاته تحلم باقتناص الألقاب المحلية.

وأشار إلى أن الأمور نفسها تظهر في قارة أفريقيا مثل: مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني، وهو أمر يجب أن يجعل الأهلي في حالة استنفار دائم ودعم مستمر للقوى المالية.

مسؤولية شركة كرة القدم

ويبقى السؤال هل تتيح شركة كرة القدم لرجل الأعمال ياسين منصور التحرك ودعم الفريق الأحمر بالشكل المطلوب؟.

تنص لائحة النادي الأهلي وتحديدا المادة 112 أنه يجوز لإدارة النادي بموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون من غير الأعضاء في إحدى الرياضات وأيضا الخدمات الرياضية.

ومنحت هذه المادة الإدارة الحق في قيد هذه الشركات بالبورصة المصرية بطرح أسهم بما لا يؤثر على نشاط النادي، بجانب طرح أسهمها لأعضاء النادي.

وتؤكد هذه المادة أن ياسين منصور سيكون داعما للفريق من خلال ميزانية ضخمة سيتم ترتيبها لشركة كرة القدم وسيكون له الحق في شراء الأسهم خاصة أن اللائحة تعطي إدارة النادي الحصول على 51% من هذه الأسهم، وبالتالي سيكون تداخل منصور وتمويله للصفقات أمرا واردا بقوة في المرحلة المقبلة.

ميركاتو صيفي ضخم

تأتي هذه القرارات قبل 5 أشهر تقريبا من الدعوة لانتخابات جديدة في النادي الأهلي والمقررة قبل نهاية العام الحالي وبالتحديد في شهر نوفمبر المقبل.

وتتزايد الأحاديث داخل أروقة النادي الأهلي بشأن الترتيب لحسم صفقات سوبر في الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني ورؤية لجنة التخطيط بقيادة محسن صالح.

وأبدى موسيماني بالفعل رغبته في ضم بضع صفقات جديدة على رأسها مركز رأس الحربة والجناح الهجومي، وهو ما أكدته عدة مصادر داخل القلعة الحمراء لـ“إرم نيوز“.

وقال محمود أبو الدهب، نجم الأهلي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الفريق الأحمر بالفعل يحتاج للدعم في بعض المراكز خاصة الهجومية بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين.

وأضاف: ”الأهلي يجب ألّا يعتمد فقط على محمد شريف، وعلى الفريق أن يضم مهاجما قناصا على حساب والتر بواليا، الذي لم يستطع التأقلم مع الفريق، كما أن الأهلي بحاجة لضم ثنائي مميز في مركز الجناح مع تراجع مستوى حسين الشحات وتذبذب أداء طاهر محمد طاهر“.

وأشار إلى أن مركز الظهيرين -أيضا- بحاجة لدعم جديد سواء الجبهة اليمنى أو اليسرى وهو ما يحتاج لمتابعة دقيقة لمستوى العديد من لاعبي الدوري المصري.

وبدأت بالفعل بعض الأسماء في الظهور داخل دائرة ترشيحات الأهلي لضمها، على رأسها المغربي سفيان رحيمي، جناح الرجاء، وأيضا الليبي حمدو الهوني، جناح الترجي، بجانب الحديث عن التفاوض مع مهاجم أجنبي سوبر وترشيح التنزاني مبوانا ساماتا مهاجم فنربخشة التركي.