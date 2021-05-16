رسميًا.. ياسين منصور رئيسًا لشركة الأهلي لكرة القدم ومصطفى مراد فهمي نائبًا له

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، تعيين ياسين منصور، عضو مجلس الإدارة الأسبق، رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم.

وأصدر الأهلي بيانًا عبر موقعه الرسمي قال فيه إنه قرر إنشاء شركة لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، والمهندس مصطفى مراد فهمي، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وحسام غالي قائد الفريق الأول السابق عضوًا بمجلس الإدارة.

كما قرر مجلس الأهلي تدشين شركة الأهلي للخدمات الرياضية برئاسة الوزير يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيسًا لمجلس الإدارة، وعضوية سها الترجمان والمهندسة إيمان عبد المنعم سامي.

كما تم الاستقرار على تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية برئاسة المهندس أيمن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس حازم هلال والأستاذة مي سامي حافظ، عضوين بمجلس الإدارة.