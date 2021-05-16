تحرك من الأهلي ضد حكم مباراته مع صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تقدم النادي الأهلي المصري اليوم الأحد، بشكوى عاجلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الحكم السنغالي ماجيتي نداي الذي أدار مباراة النادي مع صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد السلام بالقاهرة.

وقال الأهلي في بيان نشر على موقعه الرسمي: إن الحكم ارتكب العديد من الأخطاء التي وصفها بالواضحة والتي أثرت على نتيجة مباراة الذهاب.

وذكر الأهلي في شكواه بعض الأخطاء التي ارتكبها الحكم السنغالي، منها ضربة الجزاء التي لم يحتسبها لمهاجم النادي الأحمر «محمد شريف» والتي كان يستوجب مع احتسابها طرد حارس مرمى صن داونز الذي استخدم القوة المفرطة ضد لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء بحسب البيان.

كما أشار الأهلي في ذات الشكوى إلى عدم قيام حكم المباراة بتوفير الحماية الكافية للاعبي الأهلي الذين تعرضوا للعنف من لاعبي صن داونز، ولم يشهر لهم الحكم السنغالي البطاقة الصفراء إلا مرة واحدة، في المقابل قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء للاعبي الأهلي ثلاث مرات. واحدة منها للمدافع «بدر بانون» قبل مرور 20 دقيقة من زمن المباراة؛ بدعوى تعمده إضاعة الوقت، وهو أمر يتنافى مع المنطق؛ لأنه من غير المعقول أن يقوم لاعب بإضاعة الوقت في هذا التوقيت من زمن المباراة.

وأكد الأهلي في شكواه للاتحاد الأفريقي أن الحكام يرتكبون أخطاء مؤثرة في هذه الأدوار الإقصائية. وهو ما يترتب عليها ضياع جهود منظومة عمل بالكامل، وإهدار ملايين من الدولارات تقوم الأندية بإنفاقها على شراء لاعبين والتعاقد مع أجهزة فنية. فضلًا عن عناء السفر الذي تتعرض له الفرق بين دول القارة المختلفة.

وفي ختام شكواه أكد النادي الأهلي على ثقته الكاملة في عدالة الـ «كاف» والحفاظ على حقوق كل الأندية وحرصه على نجاح المسابقة، وطالب بتفعيل أكثر لمراقبة أداء الحكام لتفادي مثل هذه الأخطاء.. كما طالب بضرورة تطبيق تقنية الـ«VAR» في المباريات المقبلة لتوفير المزيد من العدالة بين الفرق المتنافسة. لاسيما أن الأهلي كان يتمنى الاستعانة بحكم الفيديو المساعد الـ«VAR» مع بداية دور المجموعات.