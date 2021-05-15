الأهلي يخطف فوزًا مثيرًا من صن داونز ويضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

خطف النادي الأهلي المصري فوزًا غاليًا من نظيره صن داونز بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرضم ملعب ستاد السلام ضمن جولة الذهاب لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر عند الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول بتسديدة صاروخية بعدما استلم الكرة الطولية من أليو ديانغ، ليرواغ مدافع صن دوانز من خارج منطقة الجزاء ويسدد كرة صاروخية تسكن شباك الفريق الجنوب أفريقي.

وعزز صلاح محسن تقدم الأهلي عند الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني بعدما استغل خطأ حارس صن داونز، والذي خرج بشكل خاطئ، ليهدي صلاح محسن الكرة الذي أودعها في الشباك الخالية.

ووضع الأهلي قدمًا في نصف النهائي، حيث يحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف كي يضمن الصعود .

وستقام مباراة الإياب المقرر يوم 22 من شهر مايو الجاري.