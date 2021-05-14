تصدر المغربي أشرف بن شرقي، نجم نادي الزمالك، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم.

وسجل بن شرقي هدفا ثانيا للزمالك في مباراة إنبي، مساء الجمعة، في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف بن شرقي بضربة رأس، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا، يعتلي بها صدارة هدافي الدوري.

ويأتي خلف بن شرقي كل من، أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد سمير، نجم طلائع الجيش، وعمر كمال، نجم المصري البورسعيدي، برصيد 10 أهداف لكل منهم.

وتقدم الزمالك بهدف يوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة الثالثة وتعادل رامي صبري عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 29، لتنتهي المباراة بفوز اللفريق الأبيض بنتيجة (3-1).

وبهذا الفوز، يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، حصدها من 22 مباراة، بالفوز في 14 لقاء، والتعادل في 6 لقاءات، بينما خسر مواجهتين.

بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 28 نقطة، حصدها من 22 مباراة، إذ فاز في سبعة وتعادل في مثلها وخسر 8 أيضًا.

ترتيب هدافي الدوري المصري:

1- أشرف بن شرقي (الزمالك) 11 هدفا.

2-أحمد سمير، (طلائع الجيش) 10 أهداف

3-أحمد ياسر ريان، (سيراميكا كليوباترا) 10 أهداف

4- عمر كمال، (لاعب المصري)، 10 أهداف

5- حسام حسن، (لاعب سموحة)، 9 أهداف

6- محمد شريف، (لاعب الأهلي)، 9 أهداف

7- يوسف أوباما، (لاعب الزمالك)، 9 أهداف

8- عمر جمال، (لاعب طلائع الجيش)، 9 أهداف

9- رمضان صبحي، (لاعب بيراميدز)، 7 أهداف

10- فخر الدين بن يوسف، (لاعب الإسماعيلي)، 7 أهداف