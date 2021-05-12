موسيماني مدرب الأهلي يدعم شيكابالا‎

وجه الجنوب أفريقي بتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، رسالة دعم إلى محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ قائد الزمالك، بعد الحملة العنصرية التي تعرض لها نجم الفريق الأبيض.

ونشر موسيماني صورة عبر حسابه الشخصي بموقع ”إنستغرام“ وهو يتحدث مع شيكابالا، في إشارة منه إلى دعمه ضد العنصرية التي يتعرض لها نجم الزمالك.

وكان شيكابالا أعلن فجر الأربعاء اتخاذه خطوات قانونية ضد من أسماهم ”المتجاوزين“ في حقه، خاصة بعدما أعلن اتحاد الكرة المصري إيقافه، يوم الثلاثاء، مباراتين وتغريمه ماليا؛ بسبب سلوكه غير الرياضي في مباراة القمة ضد الأهلي.

وقال شيكابالا، عبر حسابه على تويتر: ”جماهير الزمالك دائما ما كانت الملهم والسند، وبناء على دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين، سئمنا وطفح الكيل“.

وأضاف: ”هذا التحرك ليس من أجلي فقط، بل من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتى يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية“.

جماهير الزمالك دائما ما كانت الملهم والسند، وبناءا علي دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين، سئمنا وطفح الكيل. وهذا التحرك ليس من أجلي فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتي يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية. pic.twitter.com/tyi47KhMqK — Shikabala (@Shikabala) May 11, 2021

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف شيكابالا مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه؛ بسبب واقعة الحذاء في مباراة القمة أمام الأهلي.

وبذلك يغيب شيكابالا عن مباراتي إنبي وطلائع الجيش في الدوري، ويعود أمام فريق المصري يوم 24 من شهر مايو الجاري.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق، في الجولة الـ21 من الدوري المصري.