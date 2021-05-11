شيكابالا: سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين لحماية أصحاب البشرة السمراء

أعلن محمود عبدالرازق ”شيكابالا“، نجم نادي الزمالك، اتخاذه خطوات قانونية ضد من أسماهم ”المتجاوزين“ في حقه، خاصة بعدما أعلن اتحاد الكرة المصري إيقافه، يوم الثلاثاء، مباراتين وتغريمه ماليا بسبب سلوكه غير الرياضي، في مباراة القمة ضد الأهلي.

وقال شيكابالا، عير حسابه على تويتر: ”جماهير الزمالك دائما ما كانت الملهم والسند، وبناءا علي دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين، سئمنا وطفح الكيل“.

وأضاف: ”هذا التحرك ليس من أجلي فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتى يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية“.

جماهير الزمالك دائما ما كانت الملهم والسند، وبناءا علي دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين، سئمنا وطفح الكيل. وهذا التحرك ليس من أجلي فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتي يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية. pic.twitter.com/tyi47KhMqK — Shikabala (@Shikabala) May 11, 2021

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قال إنه أوقف (شيكابالا) قائد الزمالك مباراتين كما فرض عليه غرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه مصري (3183 دولارا) بسبب تصرف غير لائق خلال لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، يوم الاثنين.

وكان شيكابالا أشار إلى حذائه أكثر من مرة وهو يغادر الملعب في نهاية المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الجولة 21 من بطولة الدوري المحلي الممتاز.

وقال الموقع الرسمي لاتحاد الكرة اليوم الثلاثاء إن إدارة المسابقات فرضت عقوبات مالية أخرى على الفريقين لعدم التزامهما بالنظام والقواعد خلال المباراة.

وبذلك يغيب شيكابالا عن مباراتي إنبي وطلائع الجيش في الدوري، ويعود أمام فريق المصري يوم 24 من شهر مايو الجاري.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق، في الجولة الـ21 من الدوري المصري.