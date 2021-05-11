الاتحاد المصري يقرر إيقاف شيكابالا بعد "واقعة الحذاء"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك مباراتين وتغريمه ٥٠ ألف جنيه على خلفية ما بدر منه في لقاء القمة ضد الأهلي أمس الإثنين، في الدوري المصري.

وأشار شيكابالا إلى حذائه أثناء استبداله في مباراة الأهلي ردًا على هتافات ساخرة من بعض الحاضرين للمباراة ممن ينتمون للأهلي.

وتعادل الأهلي 1-1 مع الزمالك في مباراة قمة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم الإثنين، لتستمر الصدارة على حالها.

ورفع الزمالك رصيده إلى 45 نقطة من 21 مباراة في الصدارة، متقدما بفارق أربع نقاط عن الأهلي الذي خاض 19 مباراة.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة بجانب 20 ألف جنيه للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني.

وقرر اتحاد الكرة تغريم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ٢٠ ألف جنيه بسبب انتقاده اتحاد الكرة في المؤتمر الصحفي.

كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني.