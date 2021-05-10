الزمالك يفرض التعادل على الأهلي في قمة الدوري المصري (فيديو)

حسم التعادل 1/1 نتيجة مباراة الأهلي مع منافسه التقليدي الزمالك، في قمة مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري، الإثنين.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة، كما تصدى محمد الشناوي ومحمد عواد لعديد الفرص، حتى الدقيقة 73.

وكان الأهلي البادئ بالتسجيل عبر صلاح محسن في الدقيقة 73، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، حيث تلقى كرة طولية من عمرو السولية، قبل أن يتلاعب بمحمد عواد حارس الزمالك ويسجل الهدف الأول في المباراة.

ونجح التونسي فرجاني ساسي في تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 80، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من حازم إمام، حيث اكتفى محمد الشناوي حارس الأهلي بمتابعتها وهي تلج الشباك.

ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى 45 نقطة، من 21 مباراة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري، في حين يأتي الأهلي في المركز الثاني وحصد 41 نقطة لكن من 19 مباراة.

وفي آخر 10 مباريات بين الأهلي والزمالك في مختلف المسابقات، فاز الأهلي 5 مرات، في حين فاز الزمالك مرتين، بينما تعادلا 3 مرات، فاز الزمالك في واحدة منها بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع إنبي يوم الجمعة، بينما تأجلت مباراة الأهلي مع وادي دجلة بسبب مواجهته مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري: