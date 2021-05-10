محمد الشناوي يمنع شيكابالا من تسجيل هدفه المعتاد في الأهلي (فيديو)

منع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي منافسه محمود عبدالرزاق شيكابالا من تسجيل هدف بطريقته المعتادة، في قمة الفريقين اليوم الإثنين.
وسبق أن سجل شيكابالا على الأهلي بهذه الطريقة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن وقتها فاز الأهلي 2/1، كما سجل في الدوري المصري في أبريل الماضي، وانتهت كذلك بفوز الأهلي 2/1.
محمد الشناوي يمنع شيكابالا من تسجيل هدفه المعتاد في الأهلي 🧤#شيكابالا #الاهلي #الاهلي_الزمالك #الزمالك
— إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2021
ويملك الزمالك 44 نقطة من 20 مباراة، في المركز الأول، مقابل 40 نقطة للأهلي من 18 مباراة في المركز الثاني.
وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت الشهر الماضي قد انتهت بفوز الأهلي 2/1.