رياضة

محمد الشناوي يمنع شيكابالا من تسجيل هدفه المعتاد في الأهلي (فيديو)
تاريخ النشر: 10 مايو 2021 20:04 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2021 21:25 GMT

محمد الشناوي يمنع شيكابالا من تسجيل هدفه المعتاد في الأهلي (فيديو)

شيكابالا سبق أن سجل على الأهلي بهذه الطريقة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن وقتها فاز الأهلي 2/1، كما سجل في الدوري المصري في أبريل الماضي، وانتهت كذلك بفوز الأهلي 2/1.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

منع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي منافسه محمود عبدالرزاق شيكابالا من تسجيل هدف بطريقته المعتادة، في قمة الفريقين اليوم الإثنين.

وسبق أن سجل شيكابالا على الأهلي بهذه الطريقة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن وقتها فاز الأهلي 2/1، كما سجل في الدوري المصري في أبريل الماضي، وانتهت كذلك بفوز الأهلي 2/1.

ويملك الزمالك 44 نقطة من 20 مباراة، في المركز الأول، مقابل 40 نقطة للأهلي من 18 مباراة في المركز الثاني.

وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت الشهر الماضي قد انتهت بفوز الأهلي 2/1.

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