حسين الشحات يسخر من شيكابالا: "أقرع.. ميت" (فيديو)

فجر حسين الشحات، نجم الأهلي المصري، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد سخريته من محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ نجم وقائد الزمالك.

وتعرض الشحات لهجوم واسع من جماهير نادي الزمالك، التي أبدت غضبها من ظهور لاعب الأهلي في برنامج (مهيب ورزان في رمضان) عبر فضائية (MBC MASR)، والذي شهد بعض المسابقات ومن بينها مسابقة للتعرف على هوية اسم يحمله اللاعب على لوحة فوق رأسه ويصفه الحاضرون له.

وحمل الشحات لوحة مكتوبا عليها اسم ”شيكابالا“ وبدأ الحاضرون وصف الاسم له، فرد لاعب الأهلي ”أقرع.. ميت“ ثم أجاب ”شيكابالا“، وهو ما فجر غضبا عارما لدى جماهير الزمالك وأثار الجدل.

وقال الشحات خلال ظهوره التلفزيوني، إن شيكابالا لاعب كبير ويملك قدرات رائعة ولو كان محافظا على تركيزه في إطار كرة القدم لتواجد في الدوري الإنجليزي أو الإسباني.

وأكد مصدر مقرب من حسين الشحات لـ“إرم نيوز“، أن اللاعب لم يقصد على الإطلاق الإساءة لشيكابالا، موضحا أن البعض أساء فهم ما قاله الشحات أو حتى ظهوره في هذه المسابقة.