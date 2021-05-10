التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

يستضيف استاد القاهرة، مساء اليوم الاثنين، المواجهة المرتقبة بين الأهلي وضيفه الزمالك في لقاء القمة ضمن منافسات الجولة الـ21 للدوري المصري.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة والنصف، مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة بصافرة الحكم الدولي أمين عمر.

وتذاع المباراة عبر قناة ”أون تايم سبورتس“ بصوت المعلقين مدحت شلبي وأيمن الكاشف.

وتقام في التوقيت ذاته 3 مواجهات أخرى بالدوري المصري فالإسماعيلي يحل ضيفا على البنك الأهلي ويلعب سموحة مع وادي دجلة ويلتقي الجونة منافسه أسوان.

ترتيب الفريقين

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مباراتان مؤجلتان ضد أسوان ومصر المقاصة.

وحقق الزمالك 13 فوزًا و5 تعادلات وتلقى هزيمتين أمام الأهلي وغزل المحلة، وسجل الفريق 35 هدفاً واستقبل 13 هدفاً ويعد هدافه النجم المغربي أشرف بن شرقي برصيد 10 أهداف.

وحقق الأهلي 12 فوزاً وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمتين أمام سموحة وغزل المحلة، وسجل الفريق 34 هدفًا واستقبل 13 هدفًا ويعد هداف الفريق محمد شريف برصيد 9 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ18 من أبريل الماضي بالدوري بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 وسبق أن فاز قبلها الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا بالنتيجة ذاتها يوم الـ27 من نوفمبر الماضي، بينما كان آخر فوز زملكاوي يوم الـ22 من أغسطس 2020 بنتيجة 3-1 في الدور الثاني للدوري.

فريقنا يستأنف تدريباته اليوم بملعب التتش استعدادًا للمواجهات المقبلة 📸🦅🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/GdlFSS6k8q — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 8, 2021

أفكار موسيماني

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع الزمالك المتصدر قبل التفرغ للمهمة الأفريقية بخوض لقائي دور الثمانية بدوري الأبطال أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وأغلق الأهلي معسكره قبل 48 ساعة من اللقاء، وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، في تصريحات للصحفيين أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز متسلحا بالروح القتالية للاعبي الأهلي والتي دائما تظهر في المواقف الصعبة.

وسبق هذا اللقاء مطالبات من الأهلي باستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته بالدوري المصري اعتراضا على الأخطاء التحكيمية في مبارياته ولكن تمت الموافقة على إدارة لقاء القمة بصافرة مصرية تقديرا للظروف الراهنة بحسب بيان إدارة الأهلي.

ويغيب عن الأهلي التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي وحمدي فتحي للإصابة ومحمد محمود وكريم وليد نيدفيد لعدم الجاهزية بخلاف ناصر ماهر لأسباب فنية.

ويبدو المدرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، حائراً بين سيناريوهين الأول وهو الأقرب اللعب بطريقة 4-2-3-1 بينما يبقى السيناريو الثاني معتمداً على طريقة 4-4-2.

وفي كلتا الحالتين لن يكون هناك خلاف على مشاركة محمد الشناوي حارس المرمى أساسياً وأمامه الثنائي ياسر إبراهيم والمغربي بدر بانون في قلب الدفاع ويميناً محمد هاني ويساراً محمود وحيد أو أيمن أشرف.

ويراهن موسيماني أيضاً على ثنائي الارتكاز المالي أليو ديانغ وعمرو السولية وأمامهما صانع الألعاب محمد مجدي أفشة بينما يشغل دور الجناح الأيمن حسين الشحات ويؤدي طاهر محمد طاهر دور الجناح الأيسر مع المهاجم محمد شريف.

وتختلف تشكيلة موسيماني حال اللجوء لطريقة 4-4-2 بالاعتماد على مروان محسن أو صلاح محسن كمهاجم ثانٍ على حساب طاهر والاعتماد على أفشة كجناح هجومي.

وقال محمود أبو الدهب، مدافع الأهلي الأسبق لـ“إرم نيوز، إن موسيماني أمام اختبار مهم لكسب ثقة الجماهير مجدداً بعد أن تراجعت النتائج وافتقد الفريق هويته الهجومية وبدأ اللعب بأسلوب يختلف عن المعتاد بالنسبة للأهلي.

وأوضح أن قوة هجوم الأهلي تتمثل في دور محمد مجدي أفشة كصانع لعب موهوب ينقل الملعب بشكل رائع ويوزع الكرات ويتحكم في الأداء بجانب اختراقات محمد شريف هداف الفريق.

وأشار إلى أن الأفضل بالنسبة للأهلي اللعب بطريقة 4-2-3-1 ومنح الفرصة للأطراف هاني ووحيد للتقدم مع تغطية السولية وديانغ، مؤكداً أن هناك دورًا مهمًا للجناحين طاهر وحسين الشحات.

📆 ليالي الديربي دائماً ما تكون المفضلة لجماهير كرة القدم، وخصوصاً عندما تستعيد الأمجاد البيضاء. دعونا نستعيد مثل تلك الروح , روح بطولة الدوري موسم ٨٣-٨٤، والتي صعدت بنادينا الحبيب إلى منصات المجد والبطولة. هدف للغانى إيمانويل كوارشى في شباك الاهلي موسم 83-84 ⚽ pic.twitter.com/zqLk8HpBnR — Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 10, 2021

أوراق كارتيرون

يسعى باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لرد الاعتبار وحسم الفوز على حساب الأهلي لتوسيع الفارق والثأر من خسارته الأخيرة بالدوري.

وخرج كارتيرون بتصريحات عبر موقع ناديه، مؤكداً أنه لا يريد سوى تحكيم عادل كما أن الزمالك عليه أن يتجنب الهزيمة أمام الأهلي في ظل مشواره من أجل التتويج بلقب الدوري الغائب منذ موسم 2014 – 2015.

ويغيب عن الزمالك حارسه محمد أبوجبل لإصابته بفيروس كورونا وعبدالله جمعة للإصابة وإمام عاشور وأحمد عيد للإيقاف.

ويعتمد كارتيرون على طريقة 4-2-3-1 بوجود حارسه محمد عواد وأمامه رباعي خط الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش ويميناً التونسي حمزة المثلوثي ويساراً محمد عبد الشافي أو أحمد أبو الفتوح.

ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره التونسي فرجاني ساسي ومحمود عبد الرازق شيكابالا كصانع ألعاب مع الجناح الأيمن أحمد سيد زيزو والجناح الأيسر المغربي أشرف بن شرقي والمهاجم المغربي حميد أحداد.

وقد يلجأ كارتيرون لإشراك يوسف إبراهيم أوباما كمهاجم صريح على حساب أحداد وربما يلجا لإشراك إسلام جابر كلاعب وسط ثالث تاركاً الثلث الهجومي لبن شرقي وزيزو وشيكابالا.

وأكد هشام يكن مدافع الزمالك الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أنه لا مجال أمام الزمالك إلا تحقيق الفوز على حساب الأهلي من أجل الانفراد بالصدارة خاصة أن الدور الثاني للدوري أصعب.

وأوضح أن الخيار الأنسب للزمالك ملء خط الوسط بالثلاثي إسلام جابر وساسي وطارق حامد من أجل مواجهة قوة خط وسط الفريق الأحمر مؤكداً أن فكرة اللعب برأس حربة وهمي مرفوضة بالنسبة له لأن الزمالك يحتاج لمهاجم يساهم في خلخلة دفاع الأهلي.