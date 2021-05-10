الزمالك: حكم مباراتنا مع الأهلي "أهلاوي" (فيديو)‎

أعرب إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك، عن قلقه من تعيين أمين عمر حكما لقمة الدوري المصري التي تجمع فريقه مع نظيره الأهلي، مساء اليوم الاثنين، متهما إياه بالانتماء للفريق الأحمر.

ويحل الزمالك ضيفا على الأهلي يوم الاثنين في الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب البطولة مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي (الوصيف)، وللأخير مباراتان مؤجلتان.

وقال عبدالله في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”رئيس لجنة الحكام وجيه أحمد يكره أمين عمر لأنه يعلم أنه أهلاوي ووالده أهلاوي ويقوم بوضع فيديوهات سباب ضد الزمالك على فيسبوك، أنا قلق من الأخطاء البشرية التي تسير في تجاه واحد ضد الزمالك، لأننا زهقنا من الأخطاء في مباريات الأهلي من قديم الأزل، أتمنى من الحكم أن يتناول (إفطارا خفيفا)، وأن يكون بجوار الكرة في القمة، لأننا لن نتحمل المزيد من أخطاء التحكيم، وكان عليه أن يرحم أمين عمر من هذا الضغط“.

وأضاف: ”أنا قلق من أمين عمر لأنه معروف عنه أنه (أهلاوي) هو ووالده، ويعلن عن ذلك كثيرًا في أماكن كثيرة ولا أدعي عليه، نحن نحترم الحكام ولكن لماذا الأخطاء تكون ضد الزمالك فقط؟ ولا أعرف سياسة اتحاد الكرة في تصدير القلق للحكام وكنا نرتاح ونأتي بحكام أجانب“.

إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك: أمين عمر حكم مباراة القمة أهلاوي.. وأعلن عن تشجيعه للأهلي في أماكن كثيرة من قبل، ولذلك نحن قلقون للغاية من تواجده في مباراة القمة، لا أعلم لماذا اتحاد الكرة يتعمد وضعنا في قلق؟#الماتش #صدى_البلد #رمضان_نورنا@HHathout pic.twitter.com/jBLVELqoq4 — صدى البلد (@baladtv) May 9, 2021

وتابع: ”نحن لا نصدر ضغطًا للحكام ونقول حقائق واقعة، ولكننا خسرنا أكثر من 10 بطولات دوري بسبب الأخطاء التحكيمية والتاريخ معروف، ولما نقول هذا يقولون إننا نعيش في مظلومية“.

واستطرد: ”نحن لا نتدخل في سياسة اتحاد الكرة، ولكن أتمنى أن يكون عادلًا ويطبق اللائحة على الجميع وتكون ثابتة، كل مباراة لا تُحتسب لنا ركلة جزاء والـVAR يستغرق وقتًا كبيرًا من أجل الحسم، وفي كل مباريات الزمالك الحكام يتعمدون إضاعة وقت اللقاء“.

وأكمل: ”أمين عمر في مباراة الأهلي وسموحة احتسب 10 دقائق وقتا بدلًا من ضائع، والأهلي أحرز هدفًا في الدقيقة العاشرة، وما أقوله أني متخوف منه وهو واقع تحت ضغط رهيب لأنه أهلاوي، أريد من الحكم أن يكون عادلا ولا يعرف ألوان“.

وأشار: ”نحن ملتزمون بعدد مشجعين معين، وأتمنى ألا نتفاجأ اليوم بالسماح بمشجعين للخصم من قبل شركة الأمن الأفريقية، كما حدث في المباراة الماضية وجماهيرنا لم تدخل وقتها“.

وعن مصير المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حال خسارة اللقاء، شدد إبراهيم: ”مصير كارتيرون ليس مرتبطا بنتيجة مباراة اليوم، نحن لسنا مجلس إدارة رد فعل، واللاعبون مصممون على حصد الدوري ونحن خلفهم وجمهورهم يساندهم، وتواصلنا مع باتشيكو من أجل التفاوض معه بشأن مستحقاتة، وسنحل هذا الأمر قريبًا“.