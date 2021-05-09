كارتيرون: لا يجب أن يكون هناك حديث بين مديري الكرة في الأندية والحكام

قال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إنه لا يجب أن يكون هناك حديث بين مديري الكرة في الأندية والحكام

وقال كارتيرون في حوار مع الموقع الرسمي لنادي الزمالك إن الزمالك يحترم الحكام المصريين ويرفض الضغط على الحكام مثل الأندية الأخرى، وذلك قبل يوم من مواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري

وأكد كارتيرون احترام الزمالك للحكام المصريين ويرفض الضغط عليهم، مشيرا إلى أن الأهلي لم يتضرر من الحكام المصريين.

وتابع: ”الجميع يتحدث عن التحكيم خلال هذه الفترة، مباراتنا مع بيراميدز شهدت أزمة الوقت الإضافي لأن الحكم احتسب وقتا أقل من المعلن عنه، وفي مباراة سموحة حدثت مشكلة في التغييرات وحرمنا الحكم من التغيير الخامس، والجميع يتحدث عن التحكيم ويضعه تحت ضغط أكبر، نحن لسنا مثلهم، وهناك أندية تتحدث مع الحكام هاتفيا والحكام يعتذرون لهم على الأخطاء ولا يجب أن يكون هناك حديث بين مديري الكرة في الأندية والحكام“.

وتأتي تصريحات كارتيرون بعد تصريح منسوب لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي يقول فيه إن الحكم الدولي جهاد جريشة يعتذر للأهلي بعد كل خطأ يرتكبه“.

وبسؤاله عن مباراة الزمالك أمام الأهلي قال: ”هي مباراة صعبة لأنها قمة الدوري وبطولة خاصة ونحن نرغب في الفوز بها وسنعمل على تحقيق ذلك بعد الخسارة في الدور الأول، الأهلي استعاد بعض اللاعبين وهذا سيضيف للمنافس كما أن الأهلي في مستوى أفضل من لقاء الدور الأول، بغض النظر عن خسارتهم من المحلة وتعادلهم مع الجونة.

وعما إذا كانت نتيجة القمة حاسمة في تحديد بطل الدوري قال: ”على الورق تتبقى مباريات كثيرة لكل فريق في الدوري ولكن نتيجة القمة سيكون لها دور كبير في حسم المنافسة على اللقب، ومن يفوز في المباراة يكتسب ثقة تمنحه دفعة في المباريات المقبلة“.