تعيين أمين عمر حكما لمباراة الأهلي والزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أمين عمر حكما لإدارة مباراة الأهلي مع الزمالك، في قمة مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وسيدير أمين عمر مباراة الأهلي والزمالك، وسيساعده يوسف البساطي، وهاني عبدالفتاح وأحمد الغندور، ومحمود عاشور ومحمود بسيوني.

ويلاقي الأهلي منافسه الزمالك، غدا الإثنين، بعد نحو 20 يوما من مواجهتهما في الدوري المصري، والتي شهدت فوز الأهلي 2/1.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 44 نقطة من 20 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني وفي رصيده 40 نقطة من 18 مباراة.

وكان الأهلي يصر على تعيين حكم أجنبي لإدارة القمة أمام الزمالك، قبل أن يقبل بتعيين حكم مصري؛ لأنه كان يجب إرسال الطلب باستقدام حكام أجانب يوم 25 أبريل، وبالتالي لن تتم الموافقة عليه.