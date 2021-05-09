رياضة

تعيين أمين عمر حكما لمباراة الأهلي والزمالك
تاريخ النشر: 09 مايو 2021 15:07 GMT
تاريخ التحديث: 09 مايو 2021 16:35 GMT

تعيين أمين عمر حكما لمباراة الأهلي والزمالك

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 44 نقطة من 20 مباراة ويأتي الأهلي في المركز الثاني وفي رصيده 40 نقطة من 18 مباراة.

+A -A
المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أمين عمر حكما لإدارة مباراة الأهلي مع الزمالك، في قمة مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وسيدير أمين عمر مباراة الأهلي والزمالك، وسيساعده يوسف البساطي، وهاني عبدالفتاح وأحمد الغندور، ومحمود عاشور ومحمود بسيوني.

ويلاقي الأهلي منافسه الزمالك، غدا الإثنين، بعد نحو 20 يوما من مواجهتهما في الدوري المصري، والتي شهدت فوز الأهلي 2/1.

2021-05-54-6

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 44 نقطة من 20 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني وفي رصيده 40 نقطة من 18 مباراة.

وكان الأهلي يصر على تعيين حكم أجنبي لإدارة القمة أمام الزمالك، قبل أن يقبل بتعيين حكم مصري؛ لأنه كان يجب إرسال الطلب باستقدام حكام أجانب يوم 25 أبريل، وبالتالي لن تتم الموافقة عليه.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play