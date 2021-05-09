عضو الزمالك: إحنا النادي رقم واحد في مصر.. واتحاد الكرة يحاول أن يلوي اللوائح (فيديو)

طالب إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، اتحاد الكرة بضرورة احترام اللوائح الخاصة ببطولة الدوري، مشددا على أن الزمالك هو النادي رقم واحد في مصر.

وقال إبراهيم عبد الله، في حواره عبر قناة ناديه: ”إحنا النادي رقم واحد في مصر شاء من شاء وأبى من أبى، وإحنا النادي اللي معاه توكيل إسعاد الشعب المصري بجد، وهناك من يغضب ولكن هذه الحقيقة، إحنا نادي الوطنية الذي تأسس من أجل المصريين ليمارسوا الرياضة، إحنا النادي المختلط لأن قبل إنشاء الزمالك لم يكن مسموحا للمصريين بلعب رياضة في نادٍ، نادٍ حكمه عظماء من تأسيسه حتى الآن، صاحب الجماهيرية العريقة داخل مصر والوطن العربي وأفريقيا، ونحن لسنا نادي المظلومية وندافع عن حقوقنا بالقانون، ولكن لما أجد اتحاد الكرة يوقف لاعبين لدي 12 مباراة دون التحقيق معهم فهذا مخالف للوائح ولن نصمت، وهذا ما أقوله لأحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة الحالي، وعليه أن ينحي انتماءه وقراراتهم ضد الزمالك“.

https://www.facebook.com/officialzamalektv/posts/346806540187045

وأضاف: ”ميزان العدالة لازم يكون واضح، ولا تقل لي الزمالك لم يرسل تظلم ضد إيقاف إمام عاشور، ولكن حقق عندك أين ذهب هذا الفاكس، وعليهم استدعاء اللاعب والتحقيق معه وإذا كان مدانا فأوقفه، وفي المقابل تم تخفيف عقوبة محمد الشناوي، حارس الأهلي، دون إجراءات أو تظلم، وفيه تعنت من جانب الاتحاد، والبلد بها دستور ولوائح وقانون ونتمسك بها، واتحاد الكرة يحاول أن يلوي اللوائح علشان البطولة تروح في اتجاه معين، والموضوع ليس بالصوت العالي لكي نحصل على حقوقنا لكن بالقانون“.

وتابع: ”الآن اللجنة التي تدير النادي برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، تعبت كثيرا لتوفير المتأخرات، قدرنا نوفر 236 مليون جنيه في الشهور الماضية، وعلينا ضغوط كبيرة جدا لإسعاد جماهير الزمالك، نوضع تحت ضغوط رهيبة من السوشيال ميديا“.

https://www.facebook.com/officialzamalektv/posts/346798590187840

وعن إنشاء استاد الزمالك، أوضح: ”لا نريد وضع حجر الأساس فقط ولكن نريد التنفيذ فورا، وبعض الناس ضد فكرة إنشاء استاد الزمالك بداعي أننا لجنة مؤقتة ولا يمكننا إمضاء عقود طويلة، رغم أننا نوقع عقود لاعبين لسنوات مقبلة، ونتعرض كل فترة لشائعات بأننا راحلون، وهذه الشائعات هدفها هدم استقرار النادي، نادي الزمالك كبير وأكبر من أي أحد، نحن نريد كل شهر 70 مليون جنيه شهريا وهي أجور ومرتبات لاعبين وأجهزة فنية وعاملين. وأحب أن أطمئن الجمهور بأن المشاريع خلصنا دراستها وجاهزون للتنفيذ وسنعمل حتى آخر يوم وسنسلم المجلس لمن يأتي بعدنا وهناك شمول مالي وثبات ومتدفقات مالية منتظمة لكي لا يكون هناك متأخرات“.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غد الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.