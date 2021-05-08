مفاجأة في قائمة الزمالك لمباراة الأهلي‎

شهدت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعدادا لمواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري، مفاجأة بتواجد أسامة فيصل، مهاجم الفريق.

وغاب أسامة فيصل عن الفريق الأول منذ فترة طويلة حيث كان قد خرج من حسابات الجهاز الفني، لكنه عاد إلى القائمة في مواجهة الأهلي.

وشهدت القائمة غياب الحارس محمد أبو جبل لعدم تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، إضافة إلى عبد الله جمعة لعدم استكمال تأهيله.

وأوضح الجهاز الفني للزمالك، أن الفريق سينتظم في معسكر مغلق مساء اليوم، استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقرر لها، الإثنين المقبل، في إستاد القاهرة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف والذي لعب مباراتين أقل.

شوبير: الأهلي يطلب نقل مباراته ضد الزمالك إلى ملعبه https://t.co/e6mjh4Q6xp pic.twitter.com/WBeeRTu8JC — إرم سبورت (@EremSports) May 8, 2021

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد عواد – أحمد نادر السيد.

الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز – محمود عبد الرازق ”شيكابالا“ – أحمد سيد ”زيزو“ – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.

الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري – أسامة فيصل.

🗒|اليكم قائمة فريقنا استعدادًا لمواجهة الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري.🦅🔥💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/jGiwvAowzE — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 8, 2021

وأعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسمياني، قائمة الفريق التي جاءت كالتالي:

-محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

-محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانغ وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي ”أفشة“ وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل ”كوكا“.