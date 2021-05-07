الأهلي يصر على إسناد مبارياته إلى حكام أجانب.. ويوافق على طاقم تحكيم مصري لمباراة الزمالك

أصر الناي الأهلي المصري على استقدام حكام أجانب لباقي مبارياته المقبلة في مباريات الدوري المصري الممتاز، بعد الأخطاء التي رأى أنها أثرت على نتائج الفريق.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه: ”استعرض مجلس الإدارة في اجتماع اليوم بجلسته المفتوحة، الرد الذي تلقاه النادي أمس من اتحاد الكرة بشأن الشكوى من الأخطاء التحكيمية التي جاءت بحق فريق الأهلي خلال المباريات الماضية. وكذا طلب النادي إسناد مبارياته القادمة لحكام أجانب من التصنيف الأول، وعليه:

فإن المجلس يقدر الظروف الاستثنائية والنقاط الإيجابية التي جاءت في رد اتحاد الكرة. منها اعترافه بوجود أخطاء تحكيمية واضحة، يراها غير متعمدة، ولم يكن القصد منها إلحاق الضرر بفريق الأهلي، ويبذل الاتحاد قصارى جهده لعلاج هذه الأخطاء. ويتطلع لدعم ومساندة النادي الأهلي للتحكيم المصري الذي وضع الاتحاد تطويره في أولوية اهتماماته.

ولأنه سبق أن أكد النادي كثيرًا على ثقته الكبيرة في التحكيم المصري، وقام بمخاطبة اتحاد الكرة عدة مرات على مدار الشهور الخمسة الماضية بشأن الأخطاء نفسها، التي دفعت بعض الأندية مؤخرًا للمطالبة بإعادة مبارياتها. وتلقى النادي وعدًا بتطوير منظومة التحكيم. لكن تزال الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات تتكرر بحق فريق الأهلي. بل ونالت من معنويات اللاعبين والجهاز الفني والجماهير لحساسية المنافسة.

ولأن فريق الأهلي هو الوحيد الذي يشارك في خمس بطولات في الموسم الحالي. ويؤدي الفريق مبارياته بشكل مضغوط «مباراة كل 72 ساعة».. ويتعرض لاعبوه لإرهاق بدني وذهني غير مسبوق، في ظل ضغوط جماهيرية تطالب – ومعها كل الحق- بنتائج إيجابية على كل المستويات. فإن النادي الأهلي يتمسك بطلبه المشروع بإسناد مبارياته القادمة إلى حكام أجانب من التصنيف الأول. ووفقًا للائحة التي تفرض الالتزام بتقديم الطلب قبل موعد المباراة بـ15 يومًا.

لذا يؤكد النادي على طلبه المرسل لاتحاد الكرة بتاريخ 4ـ5ـ2021، وسوف يقوم بإرسال شيك بالمبلغ المطلوب قبل الموعد المشار إليه.. لاسيما أن الظروف الاستثنائية التي تسود العالم حاليًا لم تمنع انتقالات الفرق الرياضية والحكام بين الدول للمشاركة في المسابقات المختلفة.

الأهلي يفسر.. نوافق على لعب القمة بحكام مصريين

وقال مصدر داخل مجلس إدارة الأهلي لـ“إرم نيوز“ تعليقًا على البيان، إن الفريق الأحمر سيلعب أمام الزمالك لآخر مرة بحكام مصريين، وباقي المباريات ستكون بحكام أجانب حتى نهاية الدوري.

وأضاف: ”مباراة الأهلي والزمالك ستكون يوم 10 مايو، وكان يجب إرسال الطلب باستقدام حكام أجانب يوم 25 أبريل، وبالتالي لن تتم الموافقة عليه، ونوافق حرصًا على تطبيق القانون“.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي خاض 18 مباراة.

وبعد ثلاثة أيام من القمة سيلعب الأهلي حامل اللقب ضد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال في القاهرة ما قد يؤثر على قرارات موسيماني بشأن التشكيلة‭ ‬ضد ناديه السابق.

واشتكى الأهلي بالفعل من تكدس المباريات في وقت قصير وابتلي بالإصابات لكن الفوز على الزمالك مع تبقي مباراتين مؤجلتين سيعزز فرصه في حصد اللقب للمرة السادسة على التوالي.

وحقق الأهلي ثلاثة انتصارات في آخر ست مباريات بالدوري بينما خسر من سموحة وغزل المحلة وتعادل مع الجونة.