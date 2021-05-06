ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك والأهلي على سموحة والاتحاد

نجح نادي الزمالك في تأمين صدارته لترتيب الدوري المصري، بعد الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، في الجولة العشرين من البطولة.

نجح المغربي أشرف بن شرقي في إحراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 18، من رأسية متقنة بعد استقباله عرضية شيكابالا.

وبعدها بدقيقتين، تعادل مصطفى فتحي لسموحة من تسديدة رائعة.

وفي الدقيقة 41 نجح طارق حامد في إحراز الهدف الثاني للزمالك، ليخطف لفريقه ثلاث نقاط غالية.

بهذه النتيجة، عاد الزمالك للانتصارات بعد التعادل 2-2 مع المقاولون العرب و1-1 مع بيراميدز في الجولتين الماضيتين.

ورفع الزمالك رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما ظل سموحة في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

#الزمالك يفوز على سموحة 2/1 ويرفع رصيده إلى 44 نقطة مستمرًا في الانفراد بصدارة جدول ترتيب #الدوري_المصري بفارق 4 نقاط عن #الاهلي ولكن الفريق الأحمر لديه مباراتين أقل..

أحرز أهداف الزمالك أشرف #بن_شرقي و طارق حامد#الزمالك_سموحة pic.twitter.com/3I5iQwGNqO — إرم سبورت (@EremSports) May 6, 2021

الأهلي يطارد الزمالك بالفوز على الاتحاد السكندري

خطف النادي الأهلي فوزًا غاليا من مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن نفس الجولة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن الفريق الأحمر استفاق وسجل ثنائية متتالية عن طريق بدر بانون من ركلة جزاء بالدقيقة 50، ومحمد مجدي أفشة بالدقيقة 55.

بينما أحرز محمد الصباحي هدف الاتحاد السكندري الوحيد بالدقيقة 93.

#الاهلي يفوز على #الاتحاد_السكندري 2/1 ويواصل مطارد #الزمالك على قمة #الدوري_المصري .. الاهلي رفع رصيده إلى 40 نقاطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولكن يتبقى للأهلي مباراتين أقل من منافسه pic.twitter.com/Xt5GRhjufU — إرم سبورت (@EremSports) May 6, 2021

ورفع النادي الأهلي بهذا الفوز رصيده إلى 40 نقطة في وصافة بطولة الدوري المصري، بينما تراجع الاتحاد السكندري إلى المركز السادس برصيد 29 نقطة.

وسيواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الاثنين المقبل، في قمة الكرة المصرية بالجولة رقم 21 من الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يحول تأخره إلى فوز ثلاثي على وادي دجلة

حوّل بيراميدز تأخره بهدف أمام مضيفه وادي دجلة إلى فوز 3-1، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة من 20 مباراة في المركز الثالث، بينما ظل دجلة في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

ومنح أحمد سعيد التقدم لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 51، لكن بيراميدز سجل ثلاثة أهداف متتالية في غضون تسع دقائق عن طريق المدافع أحمد سامي في الدقيقة 56 من ضربة رأس قوية، وإبراهيم عادل بعدها بخمس دقائق من ضربة رأس أيضا، ثم إسلام عيسى في الدقيقة 65.

غزل المحلة يواصل انتصاراته ويتخطى إنبي

وفي آخر مباريات اليوم، واصل غزل المحلة انتصاراته بفوزه 1-صفر على إنبي، سجله أحمد عيد في الدقيقة 20.

وأكمل إنبي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 20 بعد طرد مهاب ياسر بعد حصوله على إنذارين في غضون خمس دقائق.

وتقدم غزل المحلة بهذا الفوز للمركز الخامس برصيد 30 نقطة، مقابل 27 نقطة لإنبي في المركز التاسع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: