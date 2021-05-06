الاتحاد المصري يرفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم رفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي.

وقال الاتحاد المصري في بيان:“قررت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم السماح لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بحضور مباريات فريقه بعد قرار الإدارة القانونية في الاتحاد حفظ التحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري معه، اليوم، بمعرفة حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد“.

وأضاف:“وأكد عبدالحفيظ خلال التحقيق معه بحضور محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي تقديره للمنظومة الكروية ولجنة الحكام في الاتحاد، وأن تصريحاته نقلت عبر أحد المواقع بطريقة مغلوطة، حيث إنها لم ترد على لسانه“.

وكان الاتحاد المصري قد قرر التحقيق مع سيد عبدالحفيظ بعد تصريحات منسوبة له عقب خسارة الأهلي 0/1 من غزل المحلة، يوم الإثنين الماضي.

ونُقل عن عبدالحفيظ قوله عقب المباراة، إن الحكم الدولي جهاد جريشة يعتذر للأهلي بعد كل خطأ يرتكبه“.

وكانت قد اندلعت أزمة بين الأهلي والزمالك بسبب تصريحات سيد عبدالحفيظ، بسبب تصريحات الأخير، والتي اتهم فيها الحكام بمجاملة نادي الزمالك.

وكان الأهلي قد طلب في بيان رسمي بتعيين حكام أجانب أوروبيين لمباريات الفريق المتبقية في الدوري المصري، كما استنكر روزنامة مباريات الفريق في المسابقات المحلية التي وصفها بالمضغوطة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الـ21 من الدوري المصري، لكن قبل ذلك سيلعب الزمالك مع سموحة، والأهلي مع الاتحاد السكندري.