الزمالك يصعد ضد سيد عبدالحفيظ

كشف عمرو الدردير، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن قيام ناديه بتقديم 4 مذكرات لجهات مختلفة بينها شكوى ضد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري.

وقال الدردير لقناة أون تايم سبورتس :“الزمالك تقدم بـ4 مذكرات لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واتحاد الكرة ولجنة الانضباط باتحاد الكرة“.

نقاش قوي بين عمرو الدردير وعلاء عزت حول تظلم الزمالك لتخفيف عقوبة إمام عاشور.. وسبب عدم توقيع الزمالك عقوبة على اللاعب 🔥💥#عمرو_وعلاء_مع_سيف#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/3TJnEZBOKG — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 6, 2021

وكان نادي الزمالك أعلن من قبل أنه تقدم ببضع مذكرات ضد اتحاد كرة اليد واتحاد كرة السلة، واتحاد كرة القدم، غير أن مذكرة سيد عبدالحفيظ تعتبر تطورا في الأزمة الأخيرة.

وأشار الدردير إلى أن اللجنة القانونية بنادي الزمالك أعدت مذكرات قوية، وشدد على أن آثاراها ستظهر خلال الفترة المقبلة.

واندلعت أزمة بين الأهلي والزمالك بسبب تصريحات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على خلفية تصريحات الأخير عقب الخسارة أمام غزل المحلة بالدوري المصري والتي اتهم فيها الحكام بمجاملة نادي الزمالك.

واستدعى اتحاد الكرة المصري سيد عبدالحفيظ للتحقيق كما أصدر قرارا بإيقافه عقب تلك التصريحات مباشرة.

كان إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك طالب بالتحقيق مع سيد عبدالحفيظ، كما طالب عمر الدردير بإيقافه مدى الحياة على خلفية تصريحاته عن جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك وبيراميدز.



ومن جهته، دعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي، للاجتماع غدا الجمعه لمناقشة العديد من الموضوعات التي طرأت على الساحه الرياضية أخيرا حسب بيان النادي.

كان الأهلي أصدر بيانا طلب خلاله تعيين حكام أجانب أوروبيين لمباريات الفريق المتبقية في الدوري المصري، كما استنكر روزنامة مباريات الفريق في المسابقات المحلية التي وصفها بالمضغوطة.