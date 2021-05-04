الأهلي: نطالب بحكام أجانب لباقي مباريات الدوري.. والفريق يُعاقب على فوزه بدوري أبطال أفريقيا

أعلن النادي الأهلي، صباح اليوم، تقديمه خطابا رسميا لاتحاد كرة القدم المصري، يطلب فيه تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوروبيا لجميع مباريات الأهلي المقبلة، وأن يتحمل النادي كافة التكاليف المالية، بعد أزمة مباراة الفريق أمام المحلة، بالأمس.

وكان غزل المحلة ألحق خسارة بالأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بفوزه بهدف دون رد.

وطالب الأهلي بركلة جزاء للاعبه محمد هاني في الدقيقة 43، لكن الحكم محمد معروف أشار باستمرار اللعب وعدم وجود مخالفة.

هدف أشرف السيد الصاروخي في شباك الأهلي ⚽️💥#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/5Uj9GiicJf — WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 3, 2021

وأصدر النادي الأهلي بيانا استشهد فيه بلائحة المسابقات، قائلا: ”المادة 110ج- في حالة طلب أي نادٍ تعيين حكام أجانب لأي مباراة مشارك فيها، ووافق الاتحاد على تلبية طلبه.. يلتزم هذا النادي بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة.. إلخ بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بأسبوعين على الأقل. – المادة 111 : يتحمل الاتحاد تكاليف استقدام حكام أجانب للمباريات المهمة ذات الحساسية الجماهيرية لدواعي الأمن العام والتي يحددها مجلس إدارة الاتحاد“.

ووجه الأهلي طلبا لاتحاد الكرة في بيانه، قائلا: ”وفي حالة الرفض طالب النادي مسؤولي اتحاد الكرة بإظهار الحقيقة للرأي العام، وإعلان الأسباب، خاصة أن الأهلي سوف يتحمل كل التكاليف المالية لذلك.. كما طلب الأهلي في خطابه استبيان الأمر عن التعنت الذي يلمسه الكثيرون. وهل الهدف منه دفع النادي للجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم لكشف الأخطاء غير المبررة سواء التحكيمية الفجة التي يتعرض لها، أو ما جاء من تعديلات وترتيبات في جدول المباريات دون مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أنه حتى الآن لم يتم الإعلان من جانب الاتحاد، لماذا بدأ الأهلي الدور الثاني للدوري دون أن يلعب مباراته المؤجلة مع أسوان من الدور الأول؟، ولماذا بدأ فعاليات الدور الثاني بمباراة غزل المحلة وليس مصر المقاصة كما حدث في الدور الأول ؟.. وهو ما يترتب عليه أن يلعب فريق الأهلي مباراتين متتاليتين خارج القاهرة مع المحلة ثم الاتحاد في الإسكندرية قبل مباراة القمة، وقبل خوض مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال، والمحدد لها 15 مايو الجاري“.

وواصل: ”جاء ذلك عقب الأخطاء التحكيمية «الفجة» التي ارتكبها حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة، أمس، حيث تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لمحمد هاني لاعب الأهلي. كما تغاضى عن طرد مدافع غزل المحلة الذي قام بعرقلة محمد شريف، مهاجم الأهلي وهو منفرد بالمرمى. فضلا عن إحراز المنافس لهدف الفوز من «فاول» غير صحيح بشهادة كل خبراء التحكيم“.

الأهلي سرد في خطابه بعض الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق في الدوري الممتاز هذا الموسم، قائلا: ”تلك الأخطاء تركت ما هو أكبر من علامات الاستفهام، في الأسبوع الخامس للدوري، وعندما واجه فريق الأهلي منافسه وادي دجلة، تغاضى حكم المباراة عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة الأهلي الذي فقد نقطتين بتعادله في هذه المباراة، وفي الأسبوع السادس في مباراة سيراميكا كليوباترا قام حكم المباراة بإلغاء هدف صحيح لمهاجم الأهلي محمود كهربا، وفي الأسبوع الثامن في مباراة البنك الأهلي ألغى الحكم هدفا صحيحا أحرزه أيمن أشرف ويفقد الأهلي نقطتين بتعادله في هذا اللقاء.. وفي الأسبوع العاشر في مباراة بيراميدز ألغى الحكم هدفا صحيحا أحرزه والتر بواليا، ولم يحتسب ضربة جزاء لمصلحة مهاجم الأهلي محمد شريف. ويفقد الأهلي نقطتين بتعادله في هذه المباراة.. وتكررت نفس الأخطاء في مباراة المحلة.. وجاء في خطاب الأهلي أنه سبق أن خاطب اتحاد الكرة مرات عديدة بتاريخ (18ـ1، 27ـ1، 2ـ3، 11ـ4 -2021) للتحقيق في الأخطاء التحكيمية المتكررة بحق الأهلي، وضرورة إيجاد وقفة حيال هذا الأمر، وإرساء مبدأ العدالة، ولم يكن هناك أي رد من جانب الاتحاد“.

الأهلي يطلب حكامًا أجانب لكل مبارياته.. ويسأل أين مباراة أسوان ويطالب اتحاد الكرة بكشف الحقائق للرأي العام pic.twitter.com/enZmQWndpo — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 4, 2021

وتابع النادي الأحمر في بيانه: ”كما تطرق خطاب اليوم إلى الشكوى من التعمد غير المبرر من وضع جدول مباريات مضغوط، وبشكل غير مسبوق للأهلي، حيث يخوض الفريق مباراة كل ثلاثة أيام الأمر الذي أسقط العديد من عناصره بالإصابة والإرهاق البدني والذهني. وهو ما رآه الكثيرون عقابا قاسيا لفريق الأهلي على تمثيله المشرف للكرة المصرية في المحافل القارية، وفوزه بدوري الأبطال الموسم الماضي، ومشاركته في كأس العالم للأندية وإحراز الميدالية البرونزية.. هذا فضلا عن الترتيب غير العادل لجدول المباريات، فقد كان من المفترض أن يخوض الأهلي مباراته أمام أسوان المتبقية من الدور الأول قبل أن نبدأ فعاليات الدور الثاني، لكن وجد نفسه يبدأ فعاليات الدور الثاني، وبدلا من مواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة الأولى من هذا الدور، أسوة بما حدث في الدور الأول، قام الاتحاد بوضع مباراة غزل المحلة في الجولة الثانية بدلا منها، وهو بالطبع خارج القاهرة، ثم تلاها مباراة الاتحاد السكندري، خارج القاهرة، كل هذا السفر والعناء قبل مباراة القمة، وخوض مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري الأبطال“.

يذكر أن الأهلي خسر بهدف أمام المحلة، أحرزه أشرف السيد بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35، ليتجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة من 17 مباراة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 27 نقطة من 19 مباراة في المركز الثامن.

إيقاف سيد عبدالحفيظ

من جهة أخرى، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وإحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد.

قرار اتحاد الكرة المصري جاء بعد أن قال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية، إنه ”سيحذف رقم هاتف جهاد جريشة، حيث يخرج الحكم الدولي للاعتذار لهم بعد كل خطأ“.

وردا على تصريحات عبدالحفيظ، قال جريشة لإرم نيوز، إنه لم يتواصل مع سيد عبدالحفيظ، نافيا ما ردده مدير الكرة بالأهلي، وشدد جريشة: “طوال مسيرتي كحكم لم أتواصل مع أي مسؤول“.

وتابع، سأرفع شكوى رسمية للجبلاية ”اتحاد الكرة المصري“.