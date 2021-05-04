إيمانويل أمونيكي لـ"إرم نيوز": برشلونة يحتاج لهذه الصفقات ولا أحد يدعم كومان.. وحزين بسبب الزمالك

يعد النيجيري إيمانويل أمونيكي أحد أساطير الكرة الأفريقية ونجوم الجيل الذهبي لمنتخب النسور الخضراء المتوج بذهبية أولمبياد أتلانتا 1996، ولعب بقميص عدة أندية عالمية على رأسها برشلونة الإسباني.

وتحدث إيمانويل مع ”إرم نيوز“ حول عدة أمور تخص برشلونة ورؤيته لمنتخب نيجيريا وذكرياته مع الأولمبياد وذكرياته مع الزمالك ورؤيته للفريق المصري.. فإلى سطور الحوار:

كيف ترى موسم برشلونة الحالي؟

بداية، أنا فخور بتجربة اللعب مع فريق عملاق بقيمة برشلونة.. الموسم الحالي لم يكن بدايته على أحسن حال وخسر الفريق نقاطا مهمة بالدوري الإسباني وودع دوري أبطال أوروبا، ولكنه حصد بعد ذلك لقب كأس الملك وعاد للمنافسة على لقب الليغا.

ماذا عن مدرب برشلونة رونالد كومان؟

كومان يحاول إنقاذ الموسم بخلاف مشروعه لبناء فريق جديد وضخ دماء جديدة في صفوف برشلونة، يفوز أحيانا ويخسر أيضا، ولكن اللافت أنه لا أحد يدعم كومان مع بدايته المهزوزة هذا الموسم.

ما الصفقات التي يحتاجها برشلونة لتدعيم صفوفه؟

برشلونة يحتاج لصفقات دفاعية، فالفريق بحاجة للاعب آخر في خط الدفاع بجوار جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليه بجانب لاعب ارتكاز دفاعي.

من اللاعب الأفريقي الذي ترشحه لارتداء قميص برشلونة حاليا؟

أنا حزين لابتعاد النجوم الأفارقة عن كبار الليغا خاصة برشلونة، فمنذ صامويل إيتو لم يكن هناك نجم بنفس القوة ربما سيدو كيتا بعض الشيء ويايا توريه ولكن الآن لم يعد هناك نجوم أفارقة مؤثرون في صفوف ريال مدريد وبرشلونة، أحلم بتواجد نجوم القارة السمراء في أكبر أندية أوروبا.

إذا عدنا بك سنوات للخلف.. كيف ترى التتويج بذهبية أولمبياد 1996؟

لحظة رائعة ليست لنيجيريا فقط ولكن لقارة أفريقيا كلها.. اقتنصنا الميدالية الذهبية من أنياب الأرجنتين وقدمنا مستويات رائعة، كانت لحظة لا تنسى للاعبين والفريق والمدرب جو بونفرير.

هل تعتقد أن منتخبا أفريقيا قادر على تحقيق ذهبية أولمبياد طوكيو؟

ربما يحدث ذلك، المستويات أصبحت متقاربة وأولمبياد طوكيو يقام في ظروف استثنائية بعد جائحة كورونا، وأعتقد أن الفريق الأكثر صلابة والأقوى بدنيا يتوج بالذهبية.

بمناسبة المنتخب النيجيري.. كيف ترى فرصة النسور في التأهل إلى مونديال 2022؟

الأمر ليس سهلا، فالكرة الأفريقية تتطور بسرعة كبيرة خاصة على مستوى المنتخبات، المنتخب النيجيري يملك المقومات للتأهل ولكن الأمر لن يكون سهلا، وأعتقد أن لاعبي نيجيريا عليهم التركيز على العمل الجماعي واللعب من أجل الفريق، فهم يملكون مواهب فردية رائعة ولكن الموهبة وحدها لا تكفي.

هل فوجئت بعودة أحمد موسى نجم نيجيريا للدوري المحلي بقميص كانو بيلارس؟

بالطبع، كانت مفاجأة بالنسبة لي خاصة أنه كان يسير بصورة جيدة مع النصر السعودي، ولكنه لاعب محترف وعودته إلى كانو بيلارس أمر رائع يدفعه للأمام للعودة لأوروبا مجددا؛ لأنه ما زال يملك الكثير لتقديمه.

تظل تجربتك مع الزمالك خالدة في أذهان جماهير الفريق.. ما تعليقك على هذه التجربة؟

تجربة رائعة ولا تنسى، الزمالك بمثابة بيتي وأتابعه باستمرار.

هل تم ترشيحك لقيادة الزمالك كمدير فني من قبل؟

لا أعلم، لم يتحدث معي أحد بشأن هذا الأمر، ولكنني أحلم أن أقود الزمالك يوما، فهو فريقي.

كيف تابعت الزمالك هذا الموسم؟

الزمالك لا يعيش أفضل أحواله، كنت في قمة الحزن لضياع لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي في الموسم الماضي، ثم الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ولكنني واثق في قدرة هؤلاء اللاعبين على تصحيح الصورة في الدوري المصري والتتويج باللقب لإرضاء جمهورهم.

من أكثر لاعب لفت نظرك من الزمالك حاليا؟

الزمالك يملك فريقا رائعا، ولديه نجوم كبار وموهوبون، في رأيي أشرف بن شرقي لاعب رائع ويصنع الفارق، وأحمد سيد زيزو بجانب النجم مصطفى محمد الذي رحل إلى تركيا ويقدم مستويات طيبة وكان لاعبا رائعا، ولكن الفريق ما زال قويا بعد رحيله.

أخيرا.. كيف ترى مستوى النيجيري جونيور أجاي نجم الأهلي؟

أجاي لاعب رائع يقوم بعمل مميز مع الأهلي، منذ سنوات، ويقدم مستويات رائعة خاصة في دوري الأبطال، وصنع نجاحات كبيرة في مصر وأفريقيا.