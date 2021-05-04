جهاد جريشة يشكو سيد عبدالحفيظ لاتحاد الكرة المصري

قال جهاد جريشة، الحكم الدولي المصري، إنه سيشكو سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري بعد تصريحات الأخير حول اعتذاره له بسبب بعض القرارات التحكيمية.

كان عبدالحفيظ مدير الكرة بالاهلي أشار في تصريحات تلفزيونية إلى انه ”سيحذف رقم هاتف جهاد جريشة، حيث يخرج الحكم الدولي للاعتذار لهم بعد كل خطأ“.

وردا على تصريحات عبدالحفيظ، قال جريشة لإرم نيوز، إنه لم يتواصل مع سيد عبدالحفيظ، نافيا ما ردده مدير الكرة بالأهلي، وشدد جريشة :“طوال مسيرتي كحكم لم أتواصل مع أي مسؤول“.

وتابع سأرفع شكوى رسمية للجبلاية ”اتحاد الكرة المصري“.

خسارة أمام غزل المحلة..

كان غزل المحلة ألحق خسارة بالأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بفوزه بهدف دون رد.

وأحرز أشرف السيد هدف المحلة والمباراة بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35، ليتجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة من 17 مباراة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

الزمالك يتهم اتحاد الكرة باختلاس مستندات إمام عاشور في بلاغ للنيابة العامة https://t.co/TAlnNaA4SA pic.twitter.com/8QzKkqjEjx — إرم سبورت (@EremSports) May 4, 2021

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 27 نقطة من 19 مباراة في المركز الثامن.

وطالب الأهلي بركلة جزاء للاعبه محمد هاني في الدقيقة الـ43، لكن الحكم محمد معروف أشار باستمرار اللعب وعدم وجود مخالفة.