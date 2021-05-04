الزمالك يتهم اتحاد الكرة باختلاس مستندات إمام عاشور في بلاغ للنيابة العامة

قال نادي الزمالك، في بيان رسمي، إن اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز ستتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد اتحاد الكرة المصري بشأن واقعة اختلاس مستندات استئناف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إمام عاشور.

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وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أوقفت إمام عاشور 12 مباراة قبل أن يتقدم الزمالك باستنئناف للجنة التظلمات لتخفيف عقوبة اللاعب.

وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي إنه تلقى عقب تقديم الاستئناف خطابا من اتحاد الكرة ردا على مكاتبة من النادي، يفيد بمنع اللاعب من المشاركة في المباريات إلا بعد البت في الاستئناف، وهو ما يؤكد أن الاتحاد تسلم الاستئناف الخاص باللاعب.

وأشار الزمالك إلى أن النادي فوجئ بعدم النظر في الاستئناف من اتحاد الكرة والترويج بأن الزمالك لم يتقدم باستئناف من الأساس.

وسبق أن نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك كافة المستندات التي تؤكد تقدمه بالاستئناف وإرساله بطريق الفاكس وكذلك باليد وإخطار مدير الاتحاد بالملف كاملا وإرسال نسخة له أيضا.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999، وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

وكان اتحاد الكرة قد رفض استئناف ناديي الزمالك والأهلي ضد تلك العقوبات، غير أنه لم يذكر اسم اللاعب إمام عاشور في قرارات رفض الاستئناف، مشيرا إلى أنه لم يذكر اسم اللاعب في أسماء اللاعبين الذين تم استئناف عقوباتهم، وهو ما نفاه الزمالك الذي أكد إرساله استئنافا منفردا ضد عقوبة إمام عاشور.