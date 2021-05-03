ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

ألحق غزل المحلة الخسارة الثانية بالنادي الأهلي في الدوري المصري، بعدما تفوق عليه 1/0، في الجولة الـ19 من المسابقة، الإثنين.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع أشرف السيد في الدقيقة 35، بتسديدة بعيدة المدى، فشل محمد الشناوي في صدها.

وهذا أول فوز لغزل المحلة على الأهلي منذ أكثر من 10 سنوات، حيث يعود آخر فوز إلى فبراير 2010.

وجمدت الخسارة رصيد الأهلي عند 37 نقطة من 17 مباراة، في المركز الثاني، ويتأخر بـ4 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 19 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز الثالث وفي جعبته 31 نقطة من 19 مباراة.

وحقق غزل المحلة الفوز السادس في الدوري المصري الموسم الحالي، مقابل التعادل 9 مرات، في حين خسر 4 مرات، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع مع إنبي.

تجدر الإشارة إلى أن غزل المحلة كان قد تفوق 2/1 على الزمالك، وفرض التعادل 2/2 على بيراميدز.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع سموحة، والأهلي مع الاتحاد السكندري، وبيراميدز من وادي دجلة، يوم الخميس المقبل.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري

