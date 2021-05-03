شيكابالا بعد مباراة الزمالك وبيراميدز: "الدوري مفصلينه" (فيديو)

انتشر فيديو لمحمود عبدالرزاق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب مباراة الفريق مع بيراميدز بالدوري المصري، التي انتهت بالتعادل الإيجابي، موجها حديثه لحكام المباراة، قائلا: ”الدوري مفصلينه“.

شوف حرقة دم شيكابالا أقسم بالله العظيم أنت قولت إللي كل الزملكاوية عاوزين يقولوة

((الدوري مفصلينة))

@HaythamFarouk @Shikabala pic.twitter.com/VPyJaTcQ17 — 🏹♥️🇦🇹محمد الخياط (٢)🇦🇹♥️🏹 (@elkhyait2) May 3, 2021

وتعادل الزمالك بهدف مقابل هدف مع فريق بيراميدز، أحرز عبدالله السعيد لبيراميدز وللزمالك أشرف بن شرقي في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز، ليصل الزمالك إلى النقطة 41.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا واسعا، خاصة بعدما لم يكمل جهاد جريشة حكم المباراة الوقت المحتسب بدل الضائع الذي احتسبه في الشوط الثاني، كما اعترض لاعبو بيراميدز على ركلة الجزاء التي احتسبت للزمالك.

وقال شيكابالا أثناء خروجه من الملعب موجها حديثه للحكام: ”الدوري مفصلينه؟!“.

وتردد أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد يعاقب لاعب الزمالك؛ بسبب هذا الفيديو.

أزمات مشتعلة

كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة ما وصفته بالتجاوزات التي شهدتها الساحة الرياضية في حق نادي الزمالك، بعد مباراة الفريق مع بيراميدز.

اشتباك لاعبو #الزمالك مع جهاد جريشة حكم مباراة #الزمالك_بيراميدز التي انتهت 1-1. المباراة شهدت جدل تحكيمي واحتجاجات بسبب الوقت بدل الضائع الذي احتسبه جهاد جريشه ويرى لاعبو الزمالك وإداريوه انه غير كاف. pic.twitter.com/fHSRWltKaB — إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2021

وناقشت إدارة الزمالك عدة أزمات منها، عدم الالتزام باللائحة بشأن بطولة دوري مواليد 1999 لكرة القدم، والتي توجب اعتبار الزمالك فائزا بالبطولة، فيما تم ترضية نادٍ آخر دون وجه حق، بحسب بيان النادي.

وكذلك العقوبة الموقعة على اللاعب إمام عاشور والادعاء بعدم تقديم استئناف ضد العقوبة، وهو الأمر الذي يؤكد توجه اللجنة التي تدير اتحاد الكرة تجاه نادٍ بعينه، والموقف الذي وصفه الزمالك بالمشبوه من محاولة إخفاء التظلم المقدم من الزمالك.

وكذلك توقيع عقوبات على فريق السلة بالمخالفة للوائح وحرمان الزمالك من حقه باعتباره فائزا بمباراة الأهلي، رغم أن الزمالك قام بإخلاء المدرجات، بحسب بيان النادي أيضا.

ومنح لقب بطولة كأس مصر لكرة اليد في الموسم الماضي للنادي الأهلي، دون سند قانوني لتضيع فرصة المنافسة الرياضية الشريفة على اللقب.

وأشارت لجنة إدارة الزمالك في بيانها، إلى تعيين حكام لمباريات الزمالك في كرة القدم لهم مواقف سابقة معادية للزمالك.

وقدم الزمالك شكوى للجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة؛ للتحقيق في تلك الوقائع، كل فيما يخصه مع الحفاظ على حق اللجوء لأي جهة أخرى للحصول على حق النادي غير منقوص.

وأكد الزمالك على وجوب التحقيق في تلك الوقائع، وإعلام النادي بنتيجة التحقيق قبل استئناف المباريات في تلك الألعاب.