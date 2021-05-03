الزمالك يقرر رسميا شكوى اتحادات القدم والسلة واليد لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية

قرر نادي الزمالك في بيان رسمي، أصدرته اللجنة المكلفة، يوم الاثنين، تقديم شكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، ضد القرارات الأخيرة لاتحادات كرة القدم والسلة واليد.

وعقدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز، اجتماعا طارئا، مساء الأحد، لمناقشة الموقف بشأن ما وصفوه بـ“التجاوزات التي شهدتها الساحة الرياضية في حق النادي بالعديد من الملفات“.

وأكدت اللجنة، أنها ناقشت بعض الملفات ومنها، ”عدم الالتزام باللائحة بشأن بطولة دوري مواليد 1999 لكرة القدم، والتي توجب اعتبار الزمالك فائزا بالبطولة فيما تم ترضية نادِ آخر دون وجه حق“.

وأضاف البيان: ”بالإضافة إلى العقوبة الموقعة على إمام عاشور، لاعب الفريق، والادعاء بعدم تقديم استئناف ضدها، وهو الأمر الذي يؤكد توجه اللجنة التي تدير اتحاد الكرة تجاه ناد بعينه والموقف المشبوه من محاولة إخفاء التظلم المقدم من النادي، وتوقيع عقوبات على فريق السلة بالمخالفة للوائح وحرمان الزمالك من حقه باعتباره فائزا بمباراة الأهلي رغم أن الزمالك قام بإخلاء المدرجات“.

شاهد اشتباك لاعبي الزمالك مع الحكم جهاد جريشة بعد مباراة بيراميدز في الدوري المصري (فيديو) https://t.co/bfA12ivVk1 pic.twitter.com/wNMyAle6pG — إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2021

وكان اتحاد الكرة أصدر قراره، يوم الأحد، بإيقاف عاشور 12 مباراة بعد شكوى قدمها الأهلي ضد اللاعب، متهما إياه وزملاءه بتوجيه ”عبارات غير لائقة“ ضد النادي بعد لقاء القمة في ختام دوري الجمهورية.

وانتهى اللقاء بفوز الأهلي وبعد جدل بشأن المتوج باللقب قرر اتحاد الكرة إقامة لقاء فاصل للتتويج، قبل أن يعود ويؤجل اللقاء لأجل غير مسمى.

وأكد الزمالك تقدمه باستئناف ضد عقوبة عاشور، فيما ردت لجنة التظلمات في اتحاد الكرة بأن هذا لم يحدث.

وأشارت اللجنة: ”كما تم منح لقب بطولة كأس مصر لكرة اليد في الموسم الماضي للنادي الأهلي دون سند قانوني لتضيع فرصة المنافسة الرياضية الشريفة على اللقب، بالإضافة إلى تعيين حكام لمباريات الزمالك في كرة القدم لهم مواقف سابقة معادية للزمالك“.

وانتهت مباراة الزمالك أمام بيراميدز، مساء الأحد، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في مباراة أدارها تحكيميا جهاد جريشة وشهدت جدلا كبيرا مع نهايتها.

اشتباك لاعبو #الزمالك مع جهاد جريشة حكم مباراة #الزمالك_بيراميدز التي انتهت 1-1. المباراة شهدت جدل تحكيمي واحتجاجات بسبب الوقت بدل الضائع الذي احتسبه جهاد جريشه ويرى لاعبو الزمالك وإداريوه انه غير كاف. pic.twitter.com/fHSRWltKaB — إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2021

وأوضحت اللجنة أنها سوف تسلك جميع الطرق اللازمة لذلك ومن بينها ”تقديم شكوى للجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة للتحقيق في تلك الوقائع كل فيما يخصه مع الحفاظ على حق اللجوء لأي جهة أخرى للحصول على حق النادي غير منقوص“.

وشددت: ”التأكيد على وجوب التحقيق في تلك الوقائع وإعلام النادي بنتيجة التحقيق قبل استئناف المباريات في تلك الألعاب، وسوف تباشر اللجنة القانونية بالنادي اتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ ذلك“، مؤكدة استمرار المجلس في انعقاد دائم لحين عودة حقوق فرق النادي.