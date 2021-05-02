شاهد اشتباك لاعبي الزمالك مع الحكم جهاد جريشة بعد مباراة بيراميدز في الدوري المصري (فيديو)

احتج لاعبو نادي الزمالك والمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على الحكم جهاد جريشة، الذي أدار مباراة المارد الأبيض مع بيراميدز، الأحد، في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

وعقب إطلاق جهاد جريشة صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1/1، تسابق لاعبو الزمالك على الحكم، الذي اضطُر لمغادرة ملعب المباراة تحت حراسة رجال الشرطة.

وأثار جريشة غضب لاعبي الزمالك، بعدما احتسب 8 دقائق فقط كوقت بدل للضائع، حيث توقف الشوط الثاني عدة مرات، علمًا بأنه أطلق صافرة النهاية قبل أن تكتمل المباراة عند 90+8 دقيقة.

اشتباك لاعبو #الزمالك مع جهاد جريشة حكم مباراة #الزمالك_بيراميدز التي انتهت 1-1. المباراة شهدت جدل تحكيمي واحتجاجات بسبب الوقت بدل الضائع الذي احتسبه جهاد جريشه ويرى لاعبو الزمالك وإداريوه انه غير كاف. pic.twitter.com/fHSRWltKaB — إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2021

واحتسب جريشة ضربة جزاء للزمالك في بداية الوقت بدل الضائع، واستغرق تنفيذها 5 دقائق كاملة بين تنفيذها لأول مرة ثم إعادتها بعد الاستعانة بتقنية حكم فيديو المساعد (VAR).

وانتهت المباراة بالتعادل 1/1، حيث أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله عبدالله السعيد في الدقيقة 39، في حين تعادل أشرف بن شرقي للزمالك في الدقيقة 90+5.

ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى 41 نقطة من 19 مباراة في المركز الأول، ويتقدم بـ4 نقاط عن الأهلي الثاني الذي لعب 16 مباراة، في حين يملك بيراميدز 31 نقطة من 19 مباراة في المركز الثالث.