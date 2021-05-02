رياضة

شاهد اشتباك لاعبي الزمالك مع الحكم جهاد جريشة بعد مباراة بيراميدز في الدوري المصري (فيديو)
تاريخ النشر: 02 مايو 2021 22:59 GMT
تاريخ التحديث: 03 مايو 2021 0:25 GMT

شاهد اشتباك لاعبي الزمالك مع الحكم جهاد جريشة بعد مباراة بيراميدز في الدوري المصري (فيديو)

المباراة انتهت بالتعادل 1/1 حيث أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله عبدالله السعيد في الدقيقة 39 في حين تعادل أشرف بن شرقي للزمالك في الدقيقة 90+5.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

احتج لاعبو نادي الزمالك والمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على الحكم جهاد جريشة، الذي أدار مباراة المارد الأبيض مع بيراميدز، الأحد، في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

وعقب إطلاق جهاد جريشة صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1/1، تسابق لاعبو الزمالك على الحكم، الذي اضطُر لمغادرة ملعب المباراة تحت حراسة رجال الشرطة.

وأثار جريشة غضب لاعبي الزمالك، بعدما احتسب 8 دقائق فقط كوقت بدل للضائع، حيث توقف الشوط الثاني عدة مرات، علمًا بأنه أطلق صافرة النهاية قبل أن تكتمل المباراة عند 90+8 دقيقة.

واحتسب جريشة ضربة جزاء للزمالك في بداية الوقت بدل الضائع، واستغرق تنفيذها 5 دقائق كاملة بين تنفيذها لأول مرة ثم إعادتها بعد الاستعانة بتقنية حكم فيديو المساعد (VAR).

وانتهت المباراة بالتعادل 1/1، حيث أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله عبدالله السعيد في الدقيقة 39، في حين تعادل أشرف بن شرقي للزمالك في الدقيقة 90+5.

ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى 41 نقطة من 19 مباراة في المركز الأول، ويتقدم بـ4 نقاط عن الأهلي الثاني الذي لعب 16 مباراة، في حين يملك بيراميدز 31 نقطة من 19 مباراة في المركز الثالث.

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