أزمة جديدة.. الزمالك يُكذب اتحاد الكرة المصري بشأن عدم الاستئناف على عقوبة إمام عاشور

كذّبت اللجنة المكلفة بدارة نادي الزمالك، التصريحات التي خرجت من عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة المصري حول عدم تقدم الفريق الأبيض باستئناف ضد عقوبة إمام عاشور.

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قد قررت في وقت سابق، إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك و5 لاعبين آخرين من مواليد 1999 لـ 12 مباراة بسبب فيديو لهم يرددون هتافات مسيئة لبعض رموز الأهلي بعد قمة دوري مواليد 1999 بين الأهلي والزمالك.

وقال عادل الشوربجي في تصريحات صحفية إن نادي الزمالك وإمام عاشور لم يتقدما باستئناف على العقوبة التي تعرض لها اللاعب عقب قمة الناشئين.

ورد نادي الزمالك ببيان رسمي على هذه التصريحات قائلا: ”نفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ما تردد حول عدم تقدم النادي بتظلم لتخفيف عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي“.

ونشر نادي الزمالك كافة المستندات التي تؤكد تقدمه بالاستئناف وإرساله بطريق الفاكس وكذلك باليد وإخطار مدير الاتحاد بالملف كاملا وإرسال نسخة له أيضا.

وأضاف النادي الأبيض في بيانه: ”تستنكر اللجنة ما يتردد من لجنة استئناف اتحاد الكرة والادعاءات الكاذبة التي يسوقها البعض مشددة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات ظلم النادي خاصة وأن اللجنة تقدمت باستئناف على عقوبة إمام عاشور في الموعد المحدد له، بجانب تظلم آخر لخماسي فريق الشباب على حدة“.

وتابع: ”تلقت اللجنة خطابا من اتحاد الكرة حول قانونية مشاركة إمام عاشور في المباريات، وجاء رد الاتحاد بعدم السماح للاعب بالمشاركة في المباريات إلا بعد البت في الاستئناف المقدم من النادي“.

وتساءلت اللجنة في بيانها: ”إذا كان الفعل الجماعي واحدا فكيف يكون العقاب متفاوتا بين اللاعبين ويحصل إمام عاشور على إيقاف ١٢ مباراة؟“.