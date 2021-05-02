رسميا.. منح الزمالك لقب دوري اليد للموسم الماضي والأهلي بطولة كأس مصر

أعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة اليد نتائج منافسات الموسم الماضي 2019/ 2020، لبطولتي دوري المحترفين وكأس مصر، والتي توقفت منافساتهما بسبب جائحة كورونا.

وقررت اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة اليد اعتبار الزمالك بطلا لدوري موسم 2019/2020 الذي لم يستكمل، واعتبار الأهلي بطلا لكأس مصر موسم 2019/2020.

وجاء قرار الاتحاد المصري لكرة اليد، في ظل ارتباط المنتخب بالمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية، المقرر أن تستضيفها طوكيو، في الفترة ما بين 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

وأعلنت اللجنة في بيان رسمي أن استكمال الموسم سيتعارض مع استعدادات الفراعنة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

وكان من المقرر إقامة جولتي حسم الموسم الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا، خلال الشهر الماضي، قبل أن يقرر المجلس الحالي تأجيلهما، ومن ثم قرار عدم استكمال الموسم.

وكان مجلس إدارة اتحاد اليد قرر، في وقت سابق، مخاطبة مركز التسوية والتحكيم والاتحاد الدولي للعبة؛ من أجل منحهم فتوى بشأن الموسم الماضي، والذي كان يتبقى به جولتان من أجل تحديد بطل الدوري، فيما كان يتبقى الدور قبل النهائي والنهائي لمسابقة كأس مصر.