كم محاولة فشلت لبناء استاد النادي الأهلي؟.. وهل سينجح محمود الخطيب هذه المرة؟

وضع مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب حجر الأساس لمشروع ملعبه الجديد في احتفالية موسعة شهدت حضورا حكوميا ممثلا في وزيري الإسكان والرياضة ومحافظ الجيزة، مساء السبت.

ومنذ انتهاء الاحتفالية والتساؤلات تدور في أذهان جماهير الأهلي بشأن إمكانية تحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره منذ سنوات طويلة.

وتحدث رئيس النادي الأهلي عن هذا المشروع أمام وسائل الإعلام، مؤكدا أنه حلم يراوده منذ نصف قرن حين كان لاعبا في صفوف الفريق، كما أنه حلم جماهيري بأن يملك الأهلي ملعبا على غرار الأندية العالمية مثل: مانشستر يونايتد، وليفربول.

ولكن هل سينجح الخطيب في تحقيق هذا الحلم لجماهير الأهلي؟.. وكم مرة لم يكتمل فيها مشروع الاستاد وكيف سيتم تمويل المشروع؟ كلها تساؤلات تطرحها ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي:

🔴| ✍️| يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات …لحظات وضع حجر أساس استاد الأهلي بحضور وزيرا الرياضة والاسكان ومحافظ الجيزة 🏟🦅❤️ pic.twitter.com/HZSU2kesOG — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 1, 2021

محاولات غير مكتملة

يملك النادي الأهلي بالفعل ملعبا داخل مقره الرئيس بمنطقة الجزيرة وهو الملعب الذي يحمل اسم ”مختار التتش“، وكان يستضيف مباريات الفريق في النصف الأول من القرن الماضي.

ومع زيادة شعبية الأهلي وتطور الكرة المصرية والمشاركات القارية، تحول الأهلي إلى اللعب في ستاد القاهرة في الستينيات من القرن الماضي.

وبدأت فكرة إنشاء ملعب خاص للأهلي تراود مجلس إدارة النادي منذ عهد الفريق عبد المحسن مرتجي مع أواخر السبعينيات من القرن الماضي ولكنها لم تتحول إلى أي تحرك ملموس.

وحاول الراحل صالح سليم، رئيس الأهلي الأسبق، بلورة الفكرة إلى واقع خاصة بعد الحصول على أرض في فرع مدينة نصر، ولكن الظروف لم تسمح وقتها بإقامة ستاد في هذه المنطقة لعدة اعتبارات.

ومع نهاية عهد صالح سليم بدأ التفكير داخل النادي الأهلي بشأن الحصول على أرض لإقامة فرع ثالث يضم ملعبا خاصا وهو أحد الوعود الانتخابية التي ظهرت في برنامج حسن حمدي في انتخابات القلعة الحمراء عام 2005 في مواجهة حسام بدراوي.

وحصل الأهلي بالفعل على أرض مساحتها 130 فدانا في منطقة الشيخ زايد، ولكن الموافقات الحكومية عطلت فكرة إتمام بعض الإجراءات حتى عام 2009 وظهرت كلمة ستاد الأهلي أيضا في انتخابات ذلك العام بوعود من حسن حمدي لتحقيق هذا الحلم.

🏟 انطلاق فعاليات وضع حجر اساس استاد الأهلي .🦅📸❤️ pic.twitter.com/BS1l35R8e9 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 1, 2021

وقال خالد مرتجي، عضو مجلس الأهلي الحالي، لـ“إرم نيوز“: ”بالفعل هذا الحلم يطارد أذهان جمهور وإدارات الأهلي منذ سنوات طويلة ومجلس حسن حمدي الذي تشرفت بالعمل معه حاول الحصول على عدة تسهيلات حكومية للبناء في الفرع الثالث ولكن الأمور لم تكتمل“.

وأضاف: ”دائما يتوقف الأمر عند عقبة بعض الأمور الحكومية الخاصة بالفرع الثالث وهو ما عطل الأمور لأكثر من 15 عاما تقريبا“.

واصطدم حسن حمدي بتغيير الواقع الاقتصادي للرياضة المصرية بعد ثورة يناير 2011 وأقيمت انتخابات الأهلي 2014 وتولى رئاسة الأهلي رجل الأعمال محمود طاهر، الذي قطع وعدا أمام الجماهير للعمل في ملف الاستاد.

وأظهر طاهر تحركات جادة في الأشهر الأخيرة من عمر مجلسه عام 2017 وأعلن في مؤتمر صحفي الاتفاق مع شركة ألمانية لتنفيذ تصميمات الاستاد.

ولم يحصل طاهر على موافقة حكومية لبناء الملعب في منطقة الشيخ زايد لعدة اعتبارات قانونية بعدم جواز البناء فوق ارتفاع معين وهو ما جعله يلجأ للتحرك لشراء قطعة أرض في التجمع الخامس وبناء فرع رائع لإقامة الملعب هناك.

محاولات الخطيب

منذ نجاح أسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب في انتخابات الأهلي نهاية عام 2017 بدأ مشروع الاستاد في الدخول لمنحنى آخر بمحاولات مكثفة لإتمام المشروع.

وكانت البداية بإعلان الخطيب في مؤتمر صحفي يوم الـ1 من يناير 2018 بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة اتفاقه مع بضع شركات لتمويل مشروع مدينة رياضية تحمل اسم الأهلي.

خلاف الخطيب وتركي آل الشيخ

وأعلن الأهلي بعد ذلك دعم رئيسه الشرفي السابق تركي آل الشيخ هذا المشروع، ولكن الخلاف الذي ظهر بين الخطيب وآل الشيخ حال دون استكمال هذا الملف.

وعاد مجلس الأهلي لطرح الفكرة مجددا بإعلانه الاستحواذ على ملعب السلام بالقاهرة بالتعاون مع شركة ”ستادات“ بنظام حق الرعاية وتم تغيير مسماه إلى ستاد ”الأهلي وي السلام“.

ولكن هذه الفكرة لم تقنع البعض وتحرك الخطيب مجددا للحصول على موافقة حكومية رسمية بإقامة ملعب على ارتفاع 30 مترا في الفرع الثالث وهي العقبة الحكومية التي واجهت الأهلي من قبل.

عقبة اقتصادية

لن تكون مهمة الأهلي سهلة في تدشين ملعبه الخاص في ظل عقبات اقتصادية مؤثرة.

ويحتاج الأهلي إلى مبالغ مالية ضخمة ليخرج هذا المشروع إلى النور فبحسب رئيسه السابق محمود طاهر في تصريحات صحفية فإن هذا المشروع يتكلف 250 مليون يورو ما يتخطى 5 مليارات جنيه مصري.

وقال محمد هليل، عضو مجلس الأهلي السابق، لـ“إرم نيوز“، إن العقبة الكبرى في وجه هذا المشروع تتمثل في توفير سيولة مالية للتحرك الفوري في إنجاز المشروع.

وأوضح أن الأهلي قطع خطوة مهمة بالفعل بحصوله على موافقات حكومية للبناء في فرع الشيخ زايد ولكن يبقى هناك تحد ضخم بإقامة المشروع بتمويل ضخم.

ورغم هذه العقبات الا أن محمود الخطيب أكد لوسائل الإعلام أنه ليس قلقا من ملف تمويل الاستاد لسببين من وجهة نظره.

ويعود السبب الأول في ثقة الخطيب في إنجاز ملف التمويل أن اسم الأهلي قادر على جذب العديد من الشركات التي تساهم في تمويل هذا المشروع.

ويبقى السبب الثاني أن جماهير الأهلي لن تتأخر عن نداء القلعة الحمراء حال الاحتياج لدعم مالي.

وأكد الدكتور محمود باجنيد، أمين صندوق النادي الأهلي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن التحدي ضخم في وجه مجلس الإدارة لإنجاز ملف تمويل الاستاد.

وأوضح أن الأمر لن يؤثر على ميزانية النادي الأهلي فهو بمثابة مشروع استثماري بدليل أن المجلس قرر إنشاء شركة تحمل اسم ستاد الأهلي.

وأشار إلى أن الأهلي سيواجه تحديا مهما في ظل جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات الأندية الرياضية في العالم.