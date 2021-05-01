مروان محسن يعتذر لمحمد شريف بعد هجوم والده عليه

قدم مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي الاعتذار لزميله في الفريق محمد شريف.

واعتذار مروان محسن لزميله جاء بعد هجوم ثروت محسن والد مروان على شريف خلال مداخلة هاتفية على إذاعة الشباب والرياضة المصرية.

وقال والد مروان محسن لإذاعة الشباب والرياضة:“ماذا قدم محمد شريف أمام الجونة؟.، وتابع مروان لا يحصل على الدعم الكافي من زملائه مثل شريف“.

لم يكن لدي اي فكرة عن ما قاله والدي و فوجئت به اليوم !

محمد شريف من افضل المهاجمين في مصر حاليا و شهادتي فيه مجروحة ،انا بعتذرله و بعتزر لكل زمايلي عن اي كلمة بتصدر من والدي .. pic.twitter.com/MDoOICR9q1 — MARWAN MOHSEN (@MMohsen) May 1, 2021

وطالب والد مروان محسن بالصبر على نجله ومنحه مزيدا من الفرص مع الأهلي.

وتعادل الأهلي مع الجونة في الدوري المصري 1-1 أمس الجمعة بالدوري المصري.

وغرد مروان محسن عبر تويتر :“لم تكن لدي أي فكرة عما قاله والدي و فوجئت به اليوم“.

”محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليا وشهادتي فيه مجروحة، انا بعتذرله و بعتذر لكل زمايلي عن أي كلمة بتصدر من والدي“.

و برجو من الاعلامين و الصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم .. و اي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عي طريق النادي و ارجو عدم محاولة التواصل مع اي شخص من عائلتي مرة اخرى .. شكرا — MARWAN MOHSEN (@MMohsen) May 1, 2021

و أتم ”أرجو من الاعلاميين والصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم.. و أي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عن طريق النادي وأرجو عدم محاولة التواصل مع أي شخص من عائلتي مرة أخرى.. شكرا“.

وفقد مروان محسن مكانه كمهاجم أساسي للنادي الأهلي مع التألق اللاتف لمحمد شريف هداف الفريق والدوري المصري بـ9 أهداف حتى الآن.