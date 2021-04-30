شوبير ينتقد محمد الشناوي حارس الأهلي‎

انتقد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي، عقب محاولته مراوغة مهاجم الجونة، خلال مباراة الفريقين بالدوري المصري، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ووجه شوبير عبر صفحته الرسمية نقدًا للشناوي قائلا: ”لقطة مش مفهومة وكرة ليس لها داعي من محمد الشناوي.. الشناوي لا يحتاج لإثبات إمكانياته لأنه حارس مصر الأول“.

وأضاف: ”مثل هذه اللقطات تعطي الفرصة للهجوم عليك وتعرضك للانتقادات“.

وكان الشناوي قد تسبب في خسارة الأهلي أمام سموحة بعد أن ترك مرماه وذهب لمنتصف الملعب، ما جعل حسام حسن مهاجم الفريق السكندري يصوب في المرمى الخالي ويخطف 3 نقاط من الأهلي.

وبعد هدف محمد نجيب يكون إجمالي عدد الأهداف التي سكنت شباك الأهلي هذا الموسم 11 هدفا، بواقع 8 أهداف في مرمى محمد الشناوي، وثلاثة أهداف في مرمى علي لطفي.

وأحرز محمد نجيب مدافع الجونة هدفا قرب النهاية، ليفرض التعادل 1-1 على الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويحرمه من نقطتين ثمينتين في صراعه مع غريمه التقليدي الزمالك المتصدر، اليوم الجمعة.

وأحرز البديل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي في الدقيقة 57 من تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدرك نجيب، مدافع الأهلي السابق، التعادل من ضربة رأس في الدقيقة 86.

ورفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 18 مباراة، بينما رفع الجونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع من 19 مباراة.