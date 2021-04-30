ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الجونة‎

فرض فريق الجونة التعادل على النادي الأهلي، بطل الدوري المصري، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز.

وانتهت المباراة بنتيجة (1-1)، ليفقد الأهلي نقطتين مهمتين في صراع القمة مع الزمالك صاحب الصدارة.

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 57، وأحرز محمد نجيب هدف تعادل الجونة في الدقيقة 86.

ورفع التعادل رصيد الأهلي إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف الزمالك المتصدر بـ40 نقطة، لكن الفريق الأحمر لديه مباراتان أقل.

فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: