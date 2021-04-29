رسميا تحديد موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس، أن مباراة كأس السوبر المحلية بين الأهلي وطلائع الجيش ستقام في أول يوليو تموز المقبل بعد أن وضع جدولا بكل مباريات الموسم الذي ينتهي في 30 سبتمبر أيلول.

وأكد الاتحاد المصري في بيان، أنه لا ينوي تأجيل مباريات في ظل الظروف المحيطة رغم شكاوى أندية وعلى رأسها الأهلي من تكدس الجدول.

وأشار إلى أن أي مباراة مؤجلة ستقام في فترة تجمع المنتخب الأولمبي استعدادا لألعاب طوكيو الصيفية وسيتعين على الفرق اللعب دون لاعبي المنتخب.

وسيلعب الأهلي بطل الثنائية المحلية ضد طلائع الجيش وصيف بطل الكأس في مباراة السوبر في استاد القاهرة في أول يوليو تموز.

وقال الاتحاد في بيان: ”يكرر الاتحاد المصري تأكيده على أنه في ظل المواعيد والظروف المحيطة بها لا يملك معها التأجيل وفي الوقت نفسه يتفهم تماما حجم الضغوط البدنية والفنية التي تتعرض لها بعض الأندية، خاصة المشاركة في البطولات الأفريقية والتي يقف الاتحاد منها موقف المساند“.

وأشار إلى أنه مستعد لدراسة أي مقترح يساعد الأندية ويلبي متطلباتها.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك فاز بكأس السوبر المصري 2019 على حساب الأهلي، في حين فاز الأهلي بلقبي 2017 و2018، علما أن آخر فريق غير الأهلي والزمالك نال لقب كأس السوبر المصري كان حرس الحدود العام 2009.