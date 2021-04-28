منح "قلادة النادي الأهلي الذهبية" للمستشار محمود فهمي

قال مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب إنه اعتمد ”قلادة النادي الأهلي الذهبية“ كأعلى درجات التكريم في النادي.

وأشار الأهلي في بيان نشر على صفحته الرسمية إلى أن القلادة ستمنح ”لكل من أعطى وأخلص وقدّم خدمات جليلة للنادي“.



وبحسب بيان الأهلي:“قام مجلس إدارة النادي بوضع معايير واضحة لاختيار الشخصيات التي تنطبق عليها المعايير، ويقوم المجلس الذي يتولّى مسؤولية النادي بتكريمه وفاءً له وامتنانًا لما قدمه وساهم به برفعة النادي على كافة المستويات“.

يذكر أن“قلادة النادي الأهلي الذهبية“ تم تصميمها بمواصفات خاصة لتليق بالنادي ومكانته، وقيمة المكرمين من أبنائه المخلصين.

وسيقوم مجلس إدارة الأهلي بتكريم المستشار محمود فهمي عضو مجلس الإدارة الأسبق، والمستشار القانوني للنادي تقديرًا لعطائه، وإخلاصه الكبير والعمل متطوعًا، من أجل خدمة الأهلي لفترة تزيد على نصف قرن.

وسيمنح الأهلي قلادة“النادي الأهلي الذهبية“ للمستشار محمود فهمي؛ عرفانًا بما قدمه، ومساهماته لرفعة النادي والدفاع عن قضاياه متطوعًا في كل المحافل.

وسيصبح بذلك المستشار محمود فهمي أول من تمنح له تلك القلادة.