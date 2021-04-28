الزمالك يعلن إصابة محمد أبوجبل وعاملين في غرفة الملابس بفيروس كورونا

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، عن إصابة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق أمس.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق للموقع الرسمي للنادي الزمالك أن أبوجبل يخضع للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج المتبع في الفترة الحالية.

وأعلن الزمالك إصابة عاملين في غرف الملابس بفيروس كورونا، ويخضعان حاليا للعزل المنزلي وتلقي بروتوكول العلاج.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب غدا الخميس في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

كان الزمالك قد أعلن إصابة ظهيره الأيسر محمد عبدالشافي بفيروس كورونا قبل عدة أيام.

ومن المتوقع أن يحرس محمود جنش مرمى الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب في ظل تأكد غياب محمد أبوجبل الحارس الأساسي.

إلى ذلك، قال نادي الزمالك إن المدافع محمود حمدي (الونش) سيخضع لاختبار طبي لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة المقاولون العرب.

وتعرض الونش لكدمة خلال الفوز 4-1 على البنك الأهلي في الدوري يوم الإثنين وغادر الملعب.

وأوضح محمد أسامة طبيب الفريق أن موقف مدافع منتخب مصر من المشاركة في التدريبات الجماعية ولقاء الغد يتوقف على نتيجة فحص اليوم الأربعاء.

وانتظم الظهير الأيسر أحمد فتوح في التدريبات عقب تعافيه من إصابة في ربلة الساق.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 39 نقطة من 17 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن غريمه الأهلي حامل اللقب الذي خاض 15 مباراة.

ويحتل المقاولون المركز 13 ولديه 18 نقطة بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.